Lanza su producción discográfica llamada “Shuffle”

El joven cantautor venezolano, Carlos Armas, se encuentra de estreno con el lanzamiento de su producción discográfica llamada “Shuffle”. Este material que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música, está compuesto por 14 temas y del cual se extrae el nuevo sencillo promocional “Payaso”.

“Shuffle”fue producido en Armas Music Récords, en la ciudad de Maracay, de donde es oriundo el artista. Todas las composiciones y producción de los temas que conforman el disco, estuvieron a cargo del propio Carlos junto a los productores venezolanos Kryos, Carlo’x, Fellah y al productor ejecutivo, cantautor y manager del artista, Joseph James, bajo el sello discográfico “Joseph James Presenta” .

En esta producción discográfica podrán disfrutar de temas como: La nota, Fuimos, ¿Xq me gustas?, Santi, Estoy bien, Sola, Si me voy, Poker, Moda, Tú y yo, Tuyo, No te olvido, Interlude y por supuesto el nuevo promocional “Payaso”, cuyo videoclip oficial estará disponible el próximo 18 de julio en su canal de YouTube.

