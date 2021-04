Lanzan el libro “Iki Aprende Acerca del Coronavirus: Héroes con Tapabocas” de la salvadoreña Dina Arely Alvarado

La salvadoreña Dina Arely Alvarado lanzó recientemente su nuevo libro “Iki Aprende Acerca del Coronavirus: Héroes con Tapabocas”, es una historia sobre como un pequeño niño muy inteligente enfrenta una cuarentena que parece nunca acabar.

La obra de la editorial Page Publishing se basa en la vida real de un pequeño niño de 5 años llamado Iker a quien sus padres de cariño le llaman Iki, él es un niño fuerte, sano y feliz, que vive en una de las ciudades más transitadas de América, Washington D. C., la capital de Estados Unidos. Iki ama ir a la escuela, hacer amigos y pasar tiempo con su familia en el parque. Pero un día sus padres le dijeron que ya no podría salir de casa, ellos tampoco irían a trabajar porque afuera no es un lugar seguro para estar debido a un virus que amenaza a la sociedad.

Dina Arely Alvarado vivió su niñez en San Vicente, El Salvador en un pequeño pueblito pintoresco llamado San Esteban Catarina. Desde pequeña fue una niña muy dedicada a sus estudios, aprendió a leer y a escribir a la edad cinco años. Guiada por su madre y su maestra de primer grado a quien recuerda con mucho cariño y en quien se inspiraba cada día, su sueño de grande era ser maestra de literatura, obtuvo su diploma en educación secundaria en El Salvador un año después de su graduación decidió emigrar a los Estados Unidos para buscar un futuro mejor. Su vida no fue muy fácil en un país desconocido, pero a pesar de la adversidad nunca perdió el entusiasmo y las ganas de luchar por sus sueños. Está estudiando su Licenciatura en educación en la universidad de Washington, al mismo tiempo trabaja como maestra, en una escuela de la misma ciudad.

Si deseas aventurarte en esta obra que nos entrega una visión de la lucha de una familia por hacer entender a su pequeño hijo sobre el porque deberán permanecer encerrados para protegerse de un amigo invisible y casi invencible, pero la esperanza sigue viva puedes comprarla en cualquier tienda de libros, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, Amazon, Google Play o Barnes and Noble.

Para información adicional o cualquier consulta pueden contactar a Page Publishing, a través del siguiente número: 866-315-2708.