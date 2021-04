Lanzan la obra “Mi gran obsesión: Aristóteles Onassis”

La más reciente obra publicada del autor Ricardo Ponce Henriquez, “Mi gran obsesión: Aristóteles Onassis”, es una novela que plantea una visión teórica tras el análisis los sucesos y responsables del asesinato de J. F. Kennedy.

Dicho libro publicado por la editorial Page Publishing, se presenta bajo una novela de análisis ojeando a través de la historia, dando como resultado una teoría sustentada en hechos del posible autor material del asesinato del ex presidente estadounidense.

La inquietud para escribir sobre esta novela nació en Ponde de su relación, que, durante sus años de juventud, mantuvo con el programa del gobierno de EE. UU., Alianza para el Progreso, creado precisamente por el presidente John F. Kennedy. Cuando este programa se estableció en El Salvador, la base fue en el Centro Cultural de la colonia Montserrat, donde voluntarios de ese país impartían, a un grupo aproximado de 25 jóvenes, clases de inglés, arte, música y teatro, formándose un elenco artístico para desarrollar múltiples actividades, dentro de ellas el baile de square dance.

“Durante el periodo que me involucré en el programa de Alianza para el progreso sucedió el asesinato del presidente Kennedy, que impactó a muchos jóvenes dentro del programa, por la simpatía que este presidente generó alrededor del mundo. Así es como me nace la inquietud por investigar qué sucedió y quién lo había llevado a cabo; por eso, durante años, he leído e investigado al respecto, y después de leer tanto que se ha dicho, escrito y reportes de conspiraciones, en mi mente se planteó una posición de lo que realmente pudo haber sucedido. Mi planteamiento es que las personas que lean mi libro se inclinen a tomar esta hipótesis como verdadera, y lanzó el reto al que no esté de acuerdo, que demuestre que no fue así” dijo el autor.

Para las personas que gustan de una narrativa interesante, donde se plasman los acontecimientos con un lenguaje literario sublime y eminente, destacando los hechos de manera real y precisa pueden comprar el libro en cualquier librería, o en las tiendas en línea de Apple iTunes, amazon.com, Google Play o Barnes and Noble.