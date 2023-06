Lian Ross presenta su nuevo video “Live Forever”

Escucha este artículo Escucha este artículo

La cantante Lian Ross presenta su nuevo videoclip de la canción “Live Forever” tercer sencillo extraído de su nuevo cuarto álbum de estudio “4You”.

“4You”, el nuevo álbum de estudio de Lian Ross, es un disco de canciones para la pista de baile que buscan el placer y de sensuales cortes pop.

“Live Forever” es la combinación de matices de sonidos retro discos y palpitantes sonidos modernos, creando una atmósfera de pisar la pista de baile.

A lo largo de su exitosa carrera Lian Ross logró innumerables éxitos en los rankings, lo que la hizo famosa en muchos países del mundo, en la actualidad se encuentra en una gira presentando sus nuevas canciones y cantando sus grandes éxitos tales como Say You’ll Never, Fantasy, You’re My Heart, You’re My Soul entre otros en el denominado “4You Tour” donde ya ha pisado países como Hungría, Estonia, Letonia, Estados Unidos y algunas más por confirmar.

La brillante carrera de Lian Ross la ha llevado a vender más de 10 millones de discos en todo el mundo y más de 8 millones de streams.

Lian Ross es pura alegría de vivir, no sólo como cantante, sino también como persona. El nuevo álbum cumple todos los sueños de los fans del sonido de los 80. Como era de esperar,ha sido producido por Luis Rodríguez (leyenda de la música y creador del sonido de los 80/90 de Modern Talking, C.C. Catch, London Boys, etc.). Las canciones suenan en perfecta simbiosis de innovadores y fieles sonidos Eurodisco, melodías pegadizas y voces cautivadoras.

