Liberan a 11 guardias tras motines en dos cárceles de Guatemala

Día a Día News

Guatemala–El Ministerio de Gobernación de Guatemala confirmó que este martes fueron liberados 11 guardias del Sistema Penitenciario (SP) que habían sido retenidos durante motines registrados en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18 y en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2.

Según el ministro Francisco Jiménez, las acciones fueron coordinadas por pandillas que exigían el traslado de sus líderes desde la prisión de máxima seguridad Renovación I hacia centros donde anteriormente ejercían control. Los disturbios se concentraron en el Sector 11 del Preventivo y en el área de reclusión de Fraijanes 2.

Durante los hechos, los privados de libertad retuvieron a los custodios y difundieron un video en el que los obligaron a leer un mensaje dirigido al ministro. En los incidentes se reportaron dos personas heridas: un guardia y un reo.

El ministro Jiménez afirmó que las autoridades no negociarán con los pandilleros y que los líderes trasladados a Renovación I permanecerán en régimen de máxima reclusión, sin privilegios. Dijo que estos internos ya habían intentado amotinarse en esa prisión, pero fueron controlados y reubicados en celdas de mayor seguridad.

El operativo de rescate contó con la participación de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Tras varias horas de tensión, las fuerzas de seguridad retomaron el control en ambas cárceles y liberaron a los guardias, quienes fueron evaluados por personal médico.

Los líderes pandilleros fueron trasladados a Renovación I el 31 de julio como parte de las medidas para reducir la incidencia criminal desde las prisiones. El Ministerio de Gobernación asegura que estas acciones continuarán para evitar que los reos mantengan vínculos operativos con estructuras delictivas en el exterior.

Desde PNC valoremos el trabajo profesional, intervención y técnicas de negociación del Comando Antisecuestros.#PNCenAcción pic.twitter.com/mgQw72KbUO — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 13, 2025

Compartir esta nota