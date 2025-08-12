Gobernación confirma motín de pandilleros en el Preventivo para Hombres y cárcel de Fraijanes 2

Día a Día News

Guatemala–El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, confirmó este martes 12 de agosto que se registraron motines coordinados en el Preventivo para Hombres de la Zona 18 y en la cárcel Fraijanes II.

Según Jiménez, las pandillas organizaron disturbios en el Sector 11 del Preventivo de la Zona 18 y en Fraijanes II. Los reclusos exigen que sus máximos líderes, actualmente alojados en el módulo de máxima seguridad Renovación 1, sean regresados a las cárceles donde antes ejercían control.

El funcionario explicó que estos criminales, responsables de extorsiones y asesinatos en el país, mantuvieron retenidos con violencia a guardias penitenciarios que rechazaron sus amenazas.

“Al pueblo de Guatemala le informo que las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines para exigir el retorno de sus líderes a las prisiones anteriores”, indicó Jiménez.

El ministro enfatizó que el Estado no negociará ni se doblegará ante estas exigencias, a diferencia de administraciones pasadas. Los líderes pandilleros que intentaron amotinarse en Renovación 1 fueron reubicados en máxima reclusión, sin privilegios ni concesiones.

“La seguridad y la paz de los guatemaltecos están por encima de cualquier amenaza de estos criminales”, aseguró el titular de Gobernación.

Las autoridades continúan atendiendo la situación y reforzando la seguridad en ambos centros penitenciarios.

