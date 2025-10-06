Lun. Oct 6th, 2025

El Salvador

Lluvias continúan por influencia de baja presión y humedad del Pacífico

Oct 6, 2025 #Baja Presión, #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN

Día a Día a News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que durante este lunes se mantendrán las lluvias en varias regiones del país, debido a la combinación de una baja presión en las costas de Guatemala y El Salvador, y la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical.

En las primeras horas del día, se prevé cielo nublado en la zona central y oriental, así como en la cordillera volcánica, con posibilidad de lluvias dispersas. Hacia el mediodía, algunas precipitaciones podrían registrarse en sectores cercanos a la franja volcánica.

Durante la tarde, la actividad lluviosa se intensificará sobre la franja costera y se desplazará hacia la cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y zonas del oriente del país. La noche mantendrá condiciones similares, con lluvias en el AMSS y tendencia a extenderse hacia la zona costera, la cordillera volcánica, Santa Ana y el oriente.

El MARN señaló que los vientos alcanzarán velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 km/h, especialmente durante las lluvias. Estas condiciones se deben al ingreso de humedad desde el océano Pacífico y al paso de una vaguada sobre Centroamérica.

Las autoridades recomiendan a la población extremar precauciones ante posibles anegamientos en áreas urbanas, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como la caída de ramas o árboles, debido a los suelos saturados por las precipitaciones recientes.

