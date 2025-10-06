Capturan en Guatemala a ‘Snoopy’ Cortez de la MS13 buscado por homicidio y armas de guerra

Día a Día News

ElSalvador--La Policía Nacional Civil (PNC) informó que, en coordinación con autoridades guatemaltecas, fue capturado Óscar Armando Cortez López, alias «Snoopy», «Slupy»o «Scooby*, integrante de la clica Pinos Locos Salvatruchos de la MS13.

Cortez López intentó evadir la justicia trasladándose a Guatemala, donde permaneció hasta que la cooperación internacional permitió su detención. El sujeto cuenta con antecedentes por homicidio agravado, portación o conducción de armas de guerra, agrupaciones ilícitas y lesiones.

Tras ser capturado, «Snoopy» fue entregado a las autoridades salvadoreñas y puesto a disposición del Juzgado Noveno de Paz de San Salvador para que enfrente los cargos que se le imputan.

Mediante el trabajo coordinado con las autoridades de Guatemala capturamos a Óscar Armando Cortez López, alias Snoopy, Slupy o Scooby, de la MS13, clica Pinos Locos Salvatruchos.



Intentó evadir la justicia huyendo a dicho país ya que posee orden de captura, además tiene… pic.twitter.com/x0wLCa0fSl — PNC El Salvador (@PNCSV) October 5, 2025

Compartir esta nota