Lluvias marcarán la jornada de este viernes por influencia de vaguadas

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este viernes se prevén lluvias en distintos momentos del día en varias zonas de El Salvador, debido a la influencia de sistemas de vaguadas en niveles bajos.

Según el pronóstico, durante la madrugada las precipitaciones se concentrarán principalmente en sectores de la zona costera y el norte del país.

Para la mañana, el cielo estará parcialmente nublado en la zona norte y la cordillera volcánica, con lluvias de corta duración en estos puntos.

En horas de la tarde, se espera un incremento de la nubosidad y una mayor probabilidad de lluvias, especialmente en la zona norte y la cadena volcánica.

Durante la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con precipitaciones que se concentrarán en la zona oriental, la franja costera y sectores del norte del territorio.

El informe detalla que los vientos estarán del noreste con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora, mientras que por la tarde se prevé el ingreso de viento del sur con intensidades similares.

Las autoridades indicaron que estas condiciones están asociadas a sistemas de vaguadas, que favorecen la formación de nubosidad y lluvias en el país.

En cuanto a temperaturas, se prevé que San Salvador alcance una máxima de 29 °C y una mínima de 20 °C, mientras que en San Miguel se esperan hasta 34 °C. En zonas como Acajutla y La Unión, las máximas oscilarán entre los 32 °C y 34 °C.

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