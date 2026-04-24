Juicio masivo contra cúpula de la MS-13 avanza con cuarta jornada abierta a medios

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ElSalvador–El proceso judicial contra 486 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerados parte de su estructura de mando, continuó el jueves con su cuarta jornada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), bajo un esquema inédito de audiencia única y con acceso a medios de comunicación.

Durante la jornada, los imputados fueron trasladados desde sus celdas hacia áreas habilitadas con sistemas de videotransmisión para participar en la audiencia que es dirigida desde tribunales en San Salvador. Las autoridades han indicado que se trata, en su mayoría, de cabecillas históricos, encargados de programas y líderes de clicas dentro de la estructura.

Según información oficial, el juicio agrupa a miembros de la denominada “ranfla”, señalados de dirigir operaciones criminales durante años. Entre ellos figuran procesados como Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”, y Carlos Tiberio Ramírez Valladares, alias “Snayder de Pasadena”, a quienes se les atribuyen cientos de delitos, incluidos homicidios agravados.

También se encuentra Dionisio Arístides Umanzor Osorio, alias “Sirra de Teclas”, vinculado a más de un centenar de delitos, así como Rubén Antonio Rosa Lobo, alias “Chivo de Centrales”, acusado de múltiples hechos relacionados con homicidios y extorsión.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el proceso se sustenta en la figura de la autoría mediata, que permite atribuir responsabilidad penal a los líderes por los delitos cometidos por la estructura bajo su mando. En ese sentido, se busca establecer que las órdenes criminales eran autorizadas desde los niveles superiores de la organización.

Las investigaciones fiscales señalan que a este grupo se le atribuyen al menos 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, incluidos miles de homicidios. Además, se les vincula con hechos como asesinatos de agentes policiales, ataques a instituciones públicas y otros crímenes de alto impacto.

Testimonios y declaraciones anticipadas presentadas en el juicio indican que los cabecillas habrían autorizado ejecuciones contra miembros de cuerpos de seguridad, así como contra personas que se oponían a las exigencias de la estructura criminal.

El proceso judicial se desarrolla bajo reformas que permiten juicios colectivos e incorporar nuevos imputados, en un modelo que las autoridades consideran clave para procesar estructuras criminales de gran escala.

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