Los sellos navideños traen alegría

El Servicio Postal de Estados Unidos presentó hoy sus sellos Holiday Cheer en el Museo Postal Nacional Smithsonian .

Los cuatro diseños presentan ilustraciones clásicas que celebran el espíritu de la temporada navideña.

Michael J. Elston, vicepresidente de relaciones laborales de USPS, habló en el evento. «Con la llegada de días más fríos y noches más largas, estas estampillas ofrecen una forma fresca y festiva de alegrar nuestras tarjetas y cartas navideñas, alegrando así la vida de nuestros amigos y seres queridos».

Durante siglos, decorar con frutas, flores y plantas ha sido una tradición popular y atractiva. El primer sello rinde homenaje a esta tradición con la ilustración de una pera Bartlett amarilla y regordeta, una granada roja y una clementina rojiza-anaranjada, apoyadas en la rama de un árbol perenne.

La imagen de la corona del segundo sello presenta una mezcla de hojas de color verde claro y oscuro intercaladas con bayas de acebo y un gran lazo rojo en la parte superior. Las bayas y otras frutas de temporada aportan un hermoso color a las coronas y arreglos florales durante el invierno y son una importante fuente de alimento para las aves y otros animales salvajes.

En la tercera estampilla, dos cardenales carmesí se posan en una rama de muérdago. Los cardenales norteños se han asociado desde hace mucho tiempo con las fiestas de invierno y adornan muchas tarjetas navideñas. Estos queridos pájaros cantores brindan gloriosos toques de color sobre las ramas nevadas de los árboles perennes en los jardines de todo el país.

El diseño final presenta tres flores de azucena escarlata con sus tallos verde brillante unidos por una cinta roja. Estas flores festivas se han vuelto cada vez más populares como regalo de Navidad. Con el cuidado adecuado, pueden florecer año tras año. Algunas pueden vivir hasta 75 años. Aunque la mayoría de las plantas de azucena se venden en Navidad, florecen naturalmente de febrero a abril.

Denise Fiedler creó la obra de arte para la colección con gouache y pintura acrílica sobre papel de fondo de un libro antiguo de jardinería. Luego, recortó las formas de cada imagen y las pegó sobre una cartulina de algodón de archivo. Derry Noyes, director de arte de USPS, diseñó los sellos.

Las estampillas «Alegría Navideña» se emiten en cuadernillos de 20. Estas estampillas Forever siempre tendrán el mismo valor que la tarifa actual de 1 onza del Correo de Primera Clase.

