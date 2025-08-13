Lotería dedica el sorteo LOTRA N.°39 a los agentes billeteros

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo LOTRA N.°39, dedicado a los agentes billeteros que, con su trabajo diario, distribuyen los productos lotéricos en diferentes zonas del país.

Durante 155 años, la Lotería ha sido generadora de oportunidades para salvadoreños que han encontrado en la venta de estos productos una forma de obtener ingresos y cumplir metas personales. La institución destacó la labor de los billeteros y su aporte a la misión de la LNB.

Según la entidad, bajo la actual administración se han brindado beneficios a este sector, como brigadas médicas, ecografías mamarias, exámenes oftalmológicos, lentes graduados y otros servicios para mejorar su calidad de vida.

En la fase previa del sorteo, se presentaron las historias de las vendedoras Ana Rubidia Hernández y Ana Mirian de la Cruz, quienes compartieron su experiencia y participaron en la introducción de balotas a la tómbola y cámara de aire.

Resultados del sorteo:

Primer Premio: $195,000 – Billete N.°10347 (no vendido).

Segundo Premio: $20,000 – Billete N.°14995 (vendido).

Tercer Premio: $10,000 – Billete N.°16883 (no vendido).

La LNB recordó que los resultados oficiales pueden consultarse en www.lnb.gob.sv. El próximo sorteo ofrecerá un Primer Gran Premio de $380,000.

Además, invitó a visitar la sala temporal de exposiciones en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), abierta de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita, en conmemoración de los 155 años de historia de la institución.

