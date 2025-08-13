Alcaldía de San Salvador activa plan de emergencia ante lluvias por onda tropical

Día a Día News

ElSalvador–La Alcaldía de San Salvador Centro activó esta mañana un plan de emergencia municipal ante el ingreso de una onda tropical que afectará al país en las próximas horas.

La medida busca atender oportunamente los efectos que las lluvias y tormentas intensas podrían generar en la capital y municipios aledaños, especialmente en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con la comuna, todos los equipos de emergencia municipal se encuentran desplegados en los puntos con mayor riesgo, incluyendo sectores de San Salvador, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo y Ciudad Delgado. Las labores incluyen inspecciones preventivas, limpieza de canales y quebradas, preparación de rutas de evacuación y monitoreo constante de zonas vulnerables.

El director de Protección Civil Municipal, Willian Hernández, explicó que aproximadamente 1,000 empleados municipales participan en trabajos de prevención y mitigación. Hernández indicó que “las lluvias y vientos previstos podrían provocar caídas de árboles, inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra y crecidas súbitas de ríos y quebradas, por eso se han iniciado inspecciones en las zonas más vulnerables de la capital y municipios cercanos”.

Como parte del plan, la alcaldía habilitó 27 albergues pre equipados, con colchonetas, catres y equipos de higiene, destinados a atender a personas que deban ser evacuadas de zonas de riesgo. La comuna coordina con autoridades locales y cuerpos de socorro para garantizar una respuesta rápida ante cualquier eventualidad derivada de las lluvias.

El pronóstico meteorológico del Ministerio de Medio Ambiente, indica que desde temprano se registrarán chubascos frente al sector costero y cielo parcialmente nublado en la zona oriental y central.

Para el mediodía se prevé la formación de chubascos y tormentas puntuales en sectores de la franja volcánica central y oriental. Durante la tarde, las lluvias se intensificarán en la franja volcánica central y occidental, y la nubosidad aumentará en la cadena montañosa norte, generando lluvias dispersas en la zona oriental.

Durante la noche se esperan chubascos y tormentas entre puntuales y dispersas en varios sectores de oriente, centro y occidente, con énfasis en la zona central.

Los vientos oscilarán entre 9 y 18 km/h, alcanzando hasta 25 km/h en zonas altas, y durante las tormentas podrían registrarse ráfagas momentáneas superiores a 40 o 45 km/h. Las temperaturas se mantendrán muy cálidas durante el día y frescas en la noche y madrugada.

La influencia de este fenómeno se debe a la combinación de la onda tropical con el flujo acelerado del este y sistemas en capas medias y altas de la tropósfera, que organizan la nubosidad para la formación de chubascos y tormentas fuertes, puntuales y dispersas.

Las autoridades municipales hacen un llamado a la población para mantenerse informada sobre la evolución del clima, evitar transitar por zonas inundables y reportar cualquier incidente a Protección Civil.

La coordinación entre la comuna y la población, junto con las medidas preventivas adoptadas, busca reducir los riesgos durante el paso de la onda tropical y garantizar la seguridad de los residentes de San Salvador y municipios cercanos.

