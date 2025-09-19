Lotería lanza el sorteo del Gordo Navideño con un primer premio de $1,500,000

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia presentó este viernes el Gordo Navideño, el sorteo con la bolsa de premios más grande en la historia de la institución, con una suma aproximada de $3 millones distribuidos en más de 12,000 oportunidades de ganar.

El sorteo incluye tres grandes premios principales: un primer premio de $1,500,000, que no es acumulable, un segundo premio de $100,000 y un tercer premio de $50,000. Según la institución, este monto reafirma el compromiso de brindar bienestar, emoción y transparencia a los salvadoreños.

A partir del 19 de septiembre, los billetes ya están disponibles con agentes vendedores, puntos de venta y kioscos en todo el país. En total se pondrán a disposición 100,000 billetes agrupados en series de 100, numeradas de la 000 a la 999. Cada billete estará compuesto por 40 fracciones, numeradas del 00 al 99. El precio de cada fracción es de $1.50 y el de cada billete completo es de $60.

Para ganar uno de los premios mayores, los participantes deben acertar tanto el número de serie como el número del billete. Además de los tres grandes premios, se otorgarán premios por aproximación anterior y posterior, por terminación y por coincidencia con el número del billete o serie ganadora de los primeros tres premios.

La Lotería destacó que, con una sola fracción del número ganador, un participante podría obtener $37,500 invirtiendo únicamente $1.50. Cada detalle del sorteo ha sido diseñado para ofrecer mayores oportunidades de ganar durante la temporada navideña.

El evento se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2025 en la octava etapa de Metrocentro San Salvador, a partir de las 7:30 p.m. El sorteo será transmitido en vivo por Canal 10 y a través de las redes sociales de la institución. La jornada incluirá un ambiente festivo y diversas sorpresas para quienes asistan.

Los resultados también podrán consultarse en la aplicación para Android “Lotería de El Salvador”, en las redes sociales oficiales @loteria.sv, en publicaciones impresas en periódicos, así como en kioscos, puntos de venta y con agentes vendedores.

La institución resaltó que el Gordo Navideño es más que un sorteo, ya que busca consolidarse como una tradición en el país. Invitaron a los salvadoreños a participar y compartir la oportunidad de ganar con sus familias y amigos durante las festividades de fin de año.

