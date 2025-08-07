Lotería Nacional dedica el Sorteo LOTRA N.º 415 a las Fiestas de San Salvador Centro

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia realizó el sorteo LOTRA N.º 415, dedicado a las Fiestas de San Salvador Centro. El evento se enmarca en las celebraciones que reúnen a turistas y salvadoreños en el exterior que retornan para participar en las actividades tradicionales de la capital.

En la fase previa del sorteo, el director del Comité de Festejos, Juan Carlos Turcios, visita las instalaciones de la Lotería, donde comparte detalles sobre la programación de las festividades. También tiene a su cargo la introducción de las balotas a la tómbola y recibe un marco con el vigésimo conmemorativo que circula durante la semana.

Resultados del sorteo:

Primer premio: $205,000 – Billete N.º 03965 (Vendido)

Segundo premio: $20,000 – Billete N.º 28923 (No vendido)

Tercer premio: $10,000 – Billete N.º 03742 (Vendido)

Los resultados oficiales pueden consultarse en el sitio web www.lnb.gob.sv.

La Lotería recuerda que parte de las ganancias obtenidas por la venta de billetes se destinan a programas de beneficencia. Durante julio, la institución reporta un aporte de $68,311 en acciones sociales, beneficiando a 9,402 personas con servicios como consultas médicas, entrega de medicamentos y ecografías mamarias.

El próximo sorteo tendrá un primer premio de $195,000. Además, la Lotería invita a visitar la exposición conmemorativa por sus 155 años de historia, instalada temporalmente en el Museo Nacional de Antropología (MUNA), abierta de martes a domingo de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con entrada gratuita.

