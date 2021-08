Luis Eduardo Guevara presenta su libro “El Tiburón de las Ventas”

“El Tiburón de las Ventas”, un libro con herramientas comprobadas que te ayudarán a seguir el camino de prosperidad en las ventas, con lecciones de vida y que llevaron a Luis Eduardo Guevara a convertirse en un empresario multifacético exitoso.

El libro, con prólogo de la reconocida psicólogo y life coach Belkis Carrillo, resalta en sus páginas que «Luis no solo nos cuenta en este libro, las claves y herramientas poderosas que le han funcionado en la vida, sino también aquello que no le funcionó, para que otros puedan aprender de eso y nadar más rápido hacia su sueño. Una de las frases más inspiradoras que encontré en esta lectura fue “Siempre hay niveles que alcanzar. Mantener una atmósfera positiva y estar abierto al aprendizaje, independientemente de tu edad o posición económica, es vital”. Y me inspira porque soy de las personas que creo firmemente que podemos aprender hasta el último respiro».

Asimismo, “El Tiburón de las Ventas”,combina lo autobiográfico con una explicación detallada y proactiva del método que Luis Eduardo Guevara ha desarrollado para potenciar las ventas.

También, es de referencia desde para quienes no tiene experiencias con ventas, hasta para el que sí y quieren lograr un mayor éxito, así como para quienes quieran potencias conocimientos y explorar nuevas opciones.

“(…) lo que te enseñaré no solo te será útil para vender un producto, sino también para mejorar y vender tus ideas, crecer personal y profesionalmente, alcanzar tus metas y obtener victorias en tu día a día”, afirma el autor del libro.

Luis E. Guevara proveniente de un pequeño pueblo de Venezuela, plasma en su libro que refleja la experiencia, de su entusiasmo y ganas por innovar y descubrir nuevas formas.

