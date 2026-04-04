Mallorca consigue la victoria ante el Real Madrid con un gol en el cierre del partido

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El Real Madrid sufrió una nueva derrota en LaLiga EA Sports tras caer 2-1 en su visita al RCD Mallorca, en un encuentro que se resolvió en los últimos instantes.

El partido, correspondiente a la jornada 30, se disputó en el estadio Son Moix, donde el conjunto local aprovechó sus oportunidades para quedarse con tres puntos clave en la lucha por la permanencia.

Un primer tiempo con pocas opciones y un golpe local

El duelo arrancó con escasas ocasiones claras para ambos equipos. Aunque el conjunto madridista intentó generar peligro, se encontró con una defensa ordenada y con intervenciones seguras del guardameta local.

Cuando el partido parecía encaminarse al descanso sin goles, el Mallorca abrió el marcador. Tras una jugada por la banda derecha, Manu Morlanes definió dentro del área para poner el 1-0 antes del entretiempo.

En la segunda mitad, el técnico Álvaro Arbeloa movió el banquillo en busca de una reacción. El ingreso de Vinícius Jr. y Jude Bellingham le dio mayor profundidad al equipo visitante, aunque sin demasiada claridad en el último tramo.

El empate llegó hasta el minuto 88, cuando Éder Militão conectó de cabeza tras un tiro de esquina para igualar el marcador.

Cuando parecía que el encuentro terminaría en empate, el Mallorca encontró el tanto de la victoria en el tiempo añadido. Vedat Muriqi aprovechó un pase dentro del área y definió con potencia para sellar el 2-1 definitivo.

El equipo blanco no logró reaccionar en los minutos finales y terminó cediendo puntos en una jornada clave del campeonato.

Con este resultado, el Real Madrid se mantiene en la parte alta de la clasificación con 69 puntos, mientras que el Mallorca suma 31 unidades y toma aire en la pelea por salir de la zona baja.

El conjunto madridista deberá reponerse rápidamente, considerando sus próximos compromisos tanto en liga como en competiciones europeas.

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