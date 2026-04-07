Bayern toma ventaja ante Real Madrid y queda a un paso de semifinales (2-1)

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El Bayern Múnich se impuso 2-1 al Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA, disputado este martes en el estadio Santiago Bernabéu.

El conjunto alemán abrió el marcador al minuto 41 por medio del colombiano Luis Díaz, quien aprovechó una jugada ofensiva antes del descanso. Ya en la segunda parte, Harry Kane amplió la ventaja con un remate desde fuera del área.

El equipo español reaccionó en el minuto 71 con un gol del francés Kylian Mbappé, que permitió acortar distancias y mantener abierta la eliminatoria.

Durante el encuentro, Aurélien Tchouaméni recibió tarjeta amarilla, por lo que no estará disponible para el partido de vuelta, programado para el miércoles 15 de abril en Múnich.

Con este resultado, el Bayern llega con ventaja al segundo duelo de la serie, donde se definirá el clasificado a las semifinales.

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