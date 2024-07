March of Dimes recauda más de 15,4 millones de dólares 

March of Dimes, líder en la lucha por la salud de todas las madres y bebés, anuncia con orgullo el éxito de la 54ª Marcha anual por los bebés: una madre de un movimiento, la mayor recaudación de fondos anual de la organización. El evento de este año, celebrado en todo el país, vio a más de 41,000 caminantes registrados unirse para apoyarse mutuamente y recaudar fondos críticos para mejorar la salud materna e infantil en los EE. UU. March of Dimes y sus socios han recaudado con éxito más de $ 15.4 millones en lo que va del año para avanzar en la investigación, la educación, la promoción y los programas, asegurando resultados saludables para las madres y los bebés.

«Estamos increíblemente agradecidos con los miles de caminantes, voluntarios y simpatizantes que se unieron a nosotros para la Marcha por los Bebés de este año», dijo Kelly Ernst, Directora de Impacto de March of Dimes. «La abrumadora participación y los millones recaudados tendrán un profundo impacto en nuestros esfuerzos por mejorar la salud materna e infantil en los EE. UU. Juntos, estamos marcando la diferencia para las familias de todo el país y asegurando que cada madre y bebé tengan el mejor comienzo posible «.

Los socios corporativos nacionales Publix, Gerber y HCA Healthcare desempeñaron un papel crucial en el éxito del evento. Los empleados de Gerber han participado activamente en la recaudación de fondos, creando kits de atención para familias de la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y uniéndose a caminatas en todo el país. HCA Healthcare apoya a March of Dimes para mejorar la salud de las familias a través de iniciativas en sus hospitales que tienen como objetivo reducir los nacimientos por cesárea innecesarios y mejorar la educación posparto. Publix, un partidario de larga data desde 1995, ha recaudado más de $ 100 millones hasta la fecha. Su campaña anual en la tienda, que tendrá lugar en agosto, ha logrado resultados notables en apoyo vital y programas para promover madres sanas y bebés fuertes a través de los dólares donados por los clientes de Publix en la caja registradora y sus asociados.

Los siguientes Creadores de Movimiento también desempeñaron un papel fundamental en el éxito de la Marcha por los Bebés de este año, recaudando más de $ 75,000 cada uno para apoyar la misión de la organización. March of Dimes está increíblemente agradecida con H-E-B; Jack y Jill of America; HCA Houston Healthcare; GE en Cincinnati; Southeastern Paper Company y Spinx Company en Carolina del Sur; y el condado de Los Ángeles; McCarthy Building Companies en San Diego; DELL Inc. en Austin; y las hermandades Zeta Phi Beta y Sigma Gamma Rho; y las fraternidades Alpha Phi Alpha y Phi Beta Sigma, y el equipo Palmieri, Tyler, Wiener, Wilhelm & Waldron, LLP, en el condado de Orange, California, incluido el principal recaudador de fondos nacional Rick Salus, que recaudó más de $ 100,000 individualmente. Sus extraordinarios esfuerzos de recaudación de fondos han contribuido significativamente a ayudar a todas las madres, bebés y familias a tener un comienzo saludable.

March for Babies brinda una oportunidad vital para que las familias, las escuelas y las empresas se unan en su viaje de paternidad mientras contribuyen a la misión de madres y bebés saludables. El éxito de March for Babies también se atribuye a los mejores equipos familiares nacionales, incluido el Team Schatzman de Houston, Texas, la familia Kernan de Chicago, Illinois y la familia Bricker de Harrisburg, Pensilvania: sus conexiones profundamente personales con March of Dimes alimentan su compromiso de apoyar y financiar la misión de la organización. Este año, el evento logró el 100 % de participación del personal entre los empleados de March of Dimes, lo que demuestra el compromiso de la organización con la mejora de los resultados de salud materna e infantil.

A medida que March of Dimes continúa sus esfuerzos para combatir la crisis de salud materna e infantil, la organización espera contar con el apoyo continuo de sus socios y de la comunidad. La organización alienta a las personas a participar en eventos futuros, ser voluntarios o donar en línea. Visite marchforbabies.org para encontrar eventos en su área, aprender sobre oportunidades de voluntariado y hacer donaciones en línea.

Compartir esta nota