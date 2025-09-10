Marina incauta 1.4 toneladas de cocaína en el Pacífico

Día a Día News

ElSalvador–La Marina Nacional de El Salvador incautó el martes 1.4 toneladas de cocaína flotando en aguas del océano Pacífico, con un valor estimado de $35 millones, informó el presidente Nayib Bukele en su cuenta de X.

Según el mandatario, la droga fue localizada a 900 millas náuticas (1,667 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, en la zona central del país. El cargamento sería posteriormente recogido por estructuras criminales internacionales, pero en esta operación no se registraron capturas.

El Estero de Jaltepeque se ubica entre los departamentos de San Vicente y La Paz. La zona es reconocida por su valor ecológico y turístico, aunque en los últimos años también ha estado vinculada a operativos de control marítimo.

Con este decomiso, Bukele detalló que El Salvador suma 37.2 toneladas de cocaína incautadas entre 2024 y lo que va de 2025, con un valor estimado de $932.4 millones. Solo en 2024, el Ministerio de la Defensa reportó la incautación de 17.2 toneladas de drogas en aguas del Pacífico salvadoreño, de las cuales 16.7 correspondían a cocaína.

La embajada de Estados Unidos en el país señaló que “cada acción exitosa contra redes criminales muestra que hay una sincronía creciente entre socios con objetivos comunes”.

Nuestra Marina Nacional vuelve a golpear al narcotráfico internacional.



A 900 millas náuticas (1,667 km) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, Estero de Jaltepeque, ubicamos bultos con cocaína flotando en altamar, que serían recogidos posteriormente por estructuras… pic.twitter.com/4FSxgDFIUe — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 10, 2025

Compartir esta nota