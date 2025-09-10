Mié. Sep 10th, 2025

El Salvador

Asignan puestos en nuevo mercado de Ciudad El Triunfo, Usulután

ElSalvador–La Dirección de Mercados Nacionales, inició el proceso de asignación de locales en el nuevo mercado de Ciudad El Triunfo, en Usulután Norte, priorizando a los comerciantes que ya contaban con espacios en el centro de abastos anterior.

De acuerdo con información de la alcaldía de Usulután Norte, que administraba el mercado anterior, 63 comerciantes estaban establecidos en rubros como ropa, abarrotes, comedores, ventas de comida típica, frutas y verduras. Estas personas son las primeras en ser incluidas en el proceso de reubicación.

La institución informó que comenzó con la recepción de documentación para garantizar orden en la asignación y brindar estabilidad a quienes ya operaban en el lugar. Posteriormente, se incorporará a nuevos comerciantes interesados en formar parte del centro de ventas, que cuenta con espacio para 130 puestos.

El nuevo edificio fue construido con una inversión de $1.3 millones. El proyecto contempla dos niveles para los locales, además de una terraza y un mirador donde se instalarán comedores.

Algunos vendedores expresaron que el cambio representa una mejora en sus condiciones de trabajo. Sonia Ordóñez, quien se dedica a la venta de alimentos, indicó que ahora podrán atender a sus clientes en un espacio adecuado.

Con la entrega de los primeros puestos, la Dirección de Mercados Nacionales prevé completar la incorporación de todos los comerciantes en las próximas fases, hasta llenar la capacidad total del inmueble.

