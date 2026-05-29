Marito Rivera celebra 55 años de carrera con una gala llena de música y homenajes

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ElSalvador–El Teatro Presidente, en San Salvador, fue escenario de una gala dedicada a los 55 años de trayectoria artística de Marito Rivera, en una noche marcada por homenajes musicales, reconocimientos y la participación de artistas nacionales que repasaron parte de su legado en la música tropical salvadoreña.

La celebración reunió a cientos de asistentes y contó con interpretaciones de algunas de las canciones más representativas del repertorio de Rivera, acompañado por su agrupación Grupo Bravo y varios invitados especiales.

La velada inició con presentaciones de los jóvenes Pablo y Mateo González, quienes interpretaron “Mamita, yo no quiero un hermanito”, tema vinculado a los primeros años artísticos del cantante. Posteriormente, agrupaciones y artistas nacionales como Melao, OPUS 503, Kenya Padrón y Teffy España interpretaron distintos temas del homenajeado.

Uno de los momentos destacados fue la participación de los hijos de Marito Rivera, entre ellos M.A.R.X., Anthony y Samuel Rivera, quienes realizaron un popurrí de canciones románticas del artista.

Durante la noche también participaron René Alonso, Prueba de Sonido, Julissa Ventura y Salsalvador All Stars, quienes interpretaron temas emblemáticos como “La Matraca”, “Sabrosa Cumbia” y “Vivo sin ti”.

La presentación tomó un giro emotivo cuando Marito Rivera subió al escenario para agradecer el respaldo recibido durante más de cinco décadas de carrera artística. Desde el piano, recordó parte de sus inicios musicales vinculados al rock, soul y funk antes de consolidarse en la cumbia.

El cantante también dedicó palabras de agradecimiento a su familia, al público y a los artistas invitados que participaron en el homenaje. Además, expresó su deseo de continuar activo en los escenarios mientras cuente con el apoyo del público y de Dios.

Entre los reconocimientos entregados durante el evento figuró una distinción otorgada en representación de la Asamblea Legislativa. Asimismo, durante la gala se anunció que el 28 de mayo fue declarado como el Día de Marito Rivera en el condado de Nashville, Estados Unidos.

La celebración concluyó con la interpretación de “Malévola”, uno de los temas más populares de la trayectoria del artista, acompañado por todos los invitados de la noche.

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