Más de 100 migrantes guatemaltecos localizados en una vivienda abandonada en Sonora (México)

El Instituto Nacional de Migración de México (INM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y las autoridades estatales, ha localizado a 101 migrantes de origen guatemalteco en el estado de Sonora, en la frontera con Estados Unidos.

El grupo está formado por once menores no acompañados, dos niñas y nueve niños, doce familias integradas por 27 personas y 63 adultos, nueve mujeres y 54 hombres, que no pudieron acreditar su estancia regular en el país, según ha informado el INM en un comunicado.

El primer aviso llegó este jueves y en él que se alertaba de que en el interior de una casa en condiciones de abandono, en el municipio de Santa Ana, había un numeroso grupo de personas, al parecer, de origen extranjero.

Tras esto, los agentes se han trasladado al domicilio y mediante la documentación que llevaban encima han podido confirmar que eran nacionales de Guatemala.

Los menores de edad y nucleos familiares han sido puestos a resguardo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mientras que los adultos han sido trasladados a instalaciones del INM.

