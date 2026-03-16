Más de 11,700 vehículos de transporte pesado ya operan con limitadores de velocidad

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Guatemala–El Gobierno de Guatemala informó que miles de unidades de transporte de carga y colectivo ya cuentan con sistemas limitadores de velocidad, una medida que busca reducir los accidentes en carretera provocados por el exceso de velocidad.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura, el presidente Bernardo Arévalo explicó que la normativa que exige estos dispositivos comenzó a aplicarse el 2 de marzo y que las instituciones del Ejecutivo continúan con el proceso de verificación.

De acuerdo con los datos oficiales, hasta el 13 de febrero se habían certificado 116 empresas para implementar el Sistema Limitador de Velocidad. Además, 11,789 unidades ya habían instalado el mecanismo, de las cuales 453 corresponden al transporte colectivo y 11,336 al transporte de carga.

Las inspecciones son coordinadas por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda junto con entidades de control vial, que supervisan que las empresas cumplan con la normativa vigente.

Según las autoridades, la instalación del dispositivo resulta más sencilla en vehículos que cuentan con sistemas electrónicos integrados, lo que facilita la adaptación del mecanismo.

La legislación establece que todos los vehículos con un peso igual o superior a 3.5 toneladas deben contar con el limitador de velocidad. En cambio, la disposición no aplica a unidades con matrícula de hasta 3.4 toneladas.

El Ejecutivo reiteró que continuará con la implementación de la normativa mientras el Congreso analiza posibles decisiones relacionadas con su aplicación. El objetivo de la medida es reforzar la seguridad vial y disminuir la incidencia de accidentes en las carreteras del país.

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