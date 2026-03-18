Guatemala impulsa recertificación del Aeropuerto La Aurora para elevar estándares internacionales

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Guatemala—Las autoridades aeronáuticas de Guatemala iniciaron una nueva fase de trabajo para avanzar en la recertificación del Aeropuerto Internacional La Aurora, con el objetivo de fortalecer su reconocimiento como terminal aérea internacional.

El proceso es coordinado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que conformó una mesa técnica integrada por personal operativo del aeropuerto y especialistas del sector. Este equipo tendrá a su cargo la revisión y atención de observaciones emitidas en evaluaciones previas por la Organización de Aviación Civil Internacional.

Según las autoridades, la recertificación busca elevar los estándares operativos del aeropuerto y mejorar su nivel de cumplimiento frente a las normativas internacionales.

En una evaluación realizada en 2017, la terminal alcanzó un 85 % de cumplimiento con los estándares de la OACI. En esta nueva etapa, el objetivo es superar ese porcentaje mediante el fortalecimiento de procesos internos, la optimización de la gestión operativa y la actualización de la documentación técnica requerida.

Como parte de la estrategia, la DGAC puso en marcha un plan de formación dirigido al personal aeroportuario, enfocado en alinear sus prácticas con las normativas internacionales vigentes.

Estas capacitaciones buscan atender las observaciones previas y consolidar una cultura institucional orientada a la mejora continua, con miras a garantizar operaciones aéreas más seguras y eficientes en el país.

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