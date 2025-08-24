Más de 400 productores agrícolas guatemaltecos serán beneficiados

Con el propósito de transformar la agricultura de pequeña escala en Guatemala, Walmart Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) unen esfuerzos para lanzar el proyecto “Ruta hacia la Formalización y Fortalecimiento Agrícola”, una iniciativa que beneficiará directamente a más de 400 personas productoras de frutas y hortalizas en los departamentos de Sololá y Jalapa.

El proyecto busca fortalecer las capacidades empresariales, productivas y comerciales de los productores, bajo un enfoque de sostenibilidad y resiliencia. A través de formación, asistencia técnica, acompañamiento en procesos de formalización y acceso a mercados, se pretende que los beneficiarios se conviertan en proveedores formales de cadenas comerciales, cumpliendo con los estándares de calidad e inocuidad requeridos.

“Este proyecto no solo representa una inversión en el presente del agro guatemalteco, sino también en su futuro. Estamos convencidos que, al brindar conocimientos empresariales, mejorar prácticas agrícolas y facilitar el acceso a mercados, transformamos comunidades rurales. Desde AGEXPORT, creemos firmemente que la formalización es una ruta clave hacia la competitividad y la sostenibilidad que impulsará a Guatemala a ser un país exportador”, declaró Amador Carballido, Director General de AGEXPORT.

UN ENFOQUE INTEGRAL PARA EL DESARROLLO RURAL

La intervención se enfocará en cinco componentes principales:

Gestión empresarial: formación en planificación financiera, comercialización, administración de recursos, formalización de negocios y acceso a financiamiento.

Prácticas de producción a pequeña escala: implementación de buenas prácticas agrícolas, manejo integrado de plagas, optimización del uso de recursos y promoción de la agricultura ecológica.

Aumento de la productividad: adopción de técnicas modernas, mejora de variedades y control de calidad.

Acceso a mercados: encadenamientos productivos con compradores locales y nacionales, participación en ferias y fortalecimiento de la imagen comercial.

Monitoreo y evaluación: seguimiento del progreso e impacto, con ajustes estratégicos durante su ejecución.

De las 419 personas beneficiarias, 259 son mujeres y 160 hombres, muchos con experiencia en cultivos como aguacate, arveja, coliflor, café, tomate y durazno. El 77 % no está formalizado, por lo que el acompañamiento para legalizar sus emprendimientos es una prioridad para integrarse a cadenas de valor formales.

“En Walmart creemos en el poder del encadenamiento productivo y desarrollo sostenible de productores locales. Este proyecto refleja nuestro compromiso con las comunidades guatemaltecas y con el fortalecimiento de la cadena de abastecimiento local. Al fortalecer empresarialmente a productoras de Jalapa y Sololá, promovemos la formalización, la mejora productiva y el crecimiento económico de su localidad, contribuyendo a construir un futuro próspero y sostenible para Guatemala,” expresó Bárbara Viñals, Directora de Operaciones de Walmart Centroamérica.

El proyecto tendrá una duración de un año calendario, con acciones progresivas en cada trimestre, que incluyen capacitaciones, asistencias técnicas y giras de seguimiento con técnicos de Walmart. La meta es que, al final del proceso, los productores beneficiados cuenten con negocios formalizados, prácticas agrícolas mejoradas, un incremento en su productividad y vínculos comerciales sostenibles.

