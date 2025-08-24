Anuncian una nueva fase de implementación del proyecto “Caminando mil días con el corazón”

Bam, en su interés por continuar apoyando la nutrición de la primera infancia para cambiar el futuro del país, anuncia una nueva fase del proyecto “Caminando mil días con el corazón”. Dicho proyecto busca apoyar a familias con un enfoque principal en el binomio madre-hijo durante la ventana de los mil días, período en el que se sientan las bases para el desarrollo físico e intelectual de los niños, contribuyendo a la lucha contra la desnutrición crónica en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, municipio priorizado por la

Gran Cruzada Nacional por la Nutrición.

Esta nueva fase, continuará desarrollándose en alianza con United Way Guatemala y está programada para tener una duración de 3 años, iniciando en agosto del presente año y finalizando en 2028. Involucrará a 150 nuevas familias en el mismo municipio, con el objetivo de replicar la adopción de buenas prácticas en más comunidades y de continuar priorizando la higiene y nutrición, bajo la misma línea estratégica.

La primera fase reflejó resultados exitosos: se acompañó a más de 450 niños durante sus primeros mil días de vida; se redujo en 1.2% el índice de desnutrición crónica infantil en el municipio; se produjeron más de 90,000 libras de alimentos en huertos familiares de alta producción; se entregaron de 126,000 tiempos de comida; y se consumieron 3.2 millones de litros de agua purificada por medio de filtros, garantizando una mejor calidad de vida en cada hogar.

“Para Bam, estos proyectos son muy emotivos, porque nos permiten visibilizar cambios y hacer realidad nuestro propósito. Hemos podido acompañar a nuestros pequeños durante 3 años y verlos crecer con los recursos necesarios. Priorizar su desarrollo y el cuidado de su salud nos llena de alegría. Aún falta mucho por hacer, y es por esto que hemos decidido continuar apoyando la nutrición de la primera infancia para cambiar nuestro futuro”, indicó Carlos Prado, gerente de Marca en Bam.

Bajo la línea del acompañamiento, la formación a las madres, la entrega de insumos con capacitaciones, la adaptación de las metodologías al contexto cultural, los grupos de autogestión y el involucramiento a los lideres comunitarios y autoridades locales continúan siendo la guía para fortalecer a las nuevas 150 familias.

