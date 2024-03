Más de 80 mil personas disfrutaron del SivarArt en el Centro Histórico de San Salvador 

El festival artístico y cultural SivArt, organizado por los ministerios de Turismo y de Cultura, logró reunir a más de 80,000 personas el pasado domingo en el Centro Histórico de San Salvador, dejando en evidencia el potencial turístico de esta zona del país.

Así lo aseguró la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien se refirió a esta y a otras actividades que tendrán lugar en la Semana Santa, en el marco del Plan Verano 2024.

«Estamos teniendo una agenda de actividades bastante fuerte. Ayer tuvimos el SivArt en el Centro Histórico de San Salvador. Tuvimos más de 80,000 personas solo ahí», afirmó la funcionaria este lunes en una entrevista radial.

Este festival artístico y cultural se desarrolló el domingo a lo largo de las distintas plazas del Centro Histórico, incluyendo sitios históricos como el Palacio Nacional y el Teatro Nacional de San Salvador, contando con la participación de artistas nacionales y actividades de esparcimiento.

«Definitivamente, el Centro Histórico de San Salvador se ha posicionado muy bien. El tema de que antes no se podía visitar, de que no se podía caminar por ahí, que no se podía visitar de noche, eso ya quedó atrás», agregó la ministra, quien destacó la importancia que tiene la seguridad no solo en el auge turístico de esta zona, sino en todo el país.

La titular del Ministerio de Turismo informó que, si bien las playas siguen siendo el destino turístico más visitado, es el Centro Histórico el que ha experimentado un mayor repunte en la afluencia turística.

Asimismo, destacó que la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, inaugurada el año pasado, ha ingresado al top 5 de los sitios más visitados en el país, un listado en el que también figura el Complejo Turístico del Puerto de La Libertad, que alberga al Parque de Diversiones Sunset Park, el Mercado del Mar y el malecón turístico.

La funcionaria aseguró que se tienen proyectadas inversiones millonarias en el sector turismo en el Centro Histórico de San Salvador, que permitirán potenciar aún más esta zona.

