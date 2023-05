Mercadotecnia, una experiencia estratégica que genera valor

Escucha este artículo Escucha este artículo

Por Mayra García

Cada 19 de mayo rendimos tributo a una de las profesiones fundamentales especialmente para las marcas de consumo. Y siendo hoy “El Día del Mercadólog@”

Se trata de una de las profesiones en la que uno de los requisitos indispensables es contar con un alto grado de creatividad. Además de liderazgo y la estrategia para coordinar las eventualidades que el mercado y el consumidor demandan.

A través de las diferentes redes sociales se ha popularizado en el Día del Mercadólogo, donde instituciones, empresas y los propios mercadólogos, han manifestado su alegría, orgullo y sentimiento que les genera dedicarse a esta profesión.

Sobre todo, en tiempos como los que vivimos, donde las redes sociales y el internet, han desempeñado un canal de comunicación básico para todos.

¿Pero que es la Mercadotecnia? __ para obtener la lealtad del consumidor hay que ganarse primero su corazón. De ahí se desglosa el término de Marketing Love, para amar hay que conquistar, para fidelizar hay que enamorar, conectar emociones y sentimientos, con los clientes.

El mercadólogo es Estratega, es Analista, es Publicista, es Investigador, es Administrador, es Líder, pero sobre todo es CREATIVO.

Kotler, autor clásico de esta disciplina define al Marketing como “el proceso social y gerencial por el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación e intercambio de productos y valor con otros”

Según autores del Marketing, el Mercadólogo, tiene la capacidad para descifrar las necesidades del mercado, el pensamiento estratégico para detectar oportunidades en el mercado, y aprovecharlas, la habilidad para desarrollar planes estratégicos de marketing que generen valor, crecimiento y utilidades.

Según Jerome McCarthy, «es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el productor presta al consumidor o cliente»

1954 – Peter Drucker publica “La práctica de la administración” citando al marketing como herramienta. 1960 – la AMA lanza su primera definición de marketing: “es la realización de actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor al consumidor o usuario”

«Marketing es la acción de conjunto de la empresa, dirigida hacia el cliente con el objetivo de una rentabilidad» (Goldmann). «Marketing es aquel conjunto de actividades técnicas y humanas realizadas por las empresas que tratan de dar respuestas satisfactorias a las demandas del mercado»

El Modern Marketing, aborda la nueva manera que tienen los clientes de acercarse a las marcas, identificando su comportamiento y adaptándose a la nueva experiencia en la era digital.

El Marketing es una palabra anglosajona, que quiere decir en español, Mercadotecnia o técnicas de mercado. Ambas, acepciones, son correctas y en algunos países de Latinoamérica, también se usa como mercadeo.

“El marketing consiste en buscar, promover y servir mercados” ____Esta es una primera definición muy sencilla, que me enseñaron cuando estudiábamos la carrera, y por ello me encantó, hoy en día existen muchas definiciones de marketing en la red, la mayoría son tomadas de libros antiguos, que fueron nuestras herramientas para ese entonces y otras que nos hablan del Marketing Digital. Los medios sociales, en particular y el marketing digital, están revolucionando el mundo de la mercadotecnia y, por ende, la forma en que hacemos negocios.

Siendo hoy tu día, te comparto 10 frases míticas de mercadólogos famosos:

La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Philip Kotler No encuentres clientes para tus productos, encuentra productos para tus clientes. Seth Godin Lo que ayuda a la gente, ayuda a los negocios. Leo Burnett Nadie ha construido nunca una marca imitando la publicidad de otro. David Ovilvy Hacer siempre lo que quieren los clientes es un gran error. Michael E. Porter El contenido es el rey. Bill Gates La mayoría del tiempo las personas no saben qué quieren hasta que se los enseñas. Steve Jobs Convierte al cliente al héroe de tu historia. Ann Handley Tu branding es lo que los demás dicen de ti cuando tú no estás. Jeff Bezos Si no te gusta lo que se está diciendo, cambia la conversación. Don Draper

Moderniza tu marca.

Todas las marcas tienen un ciclo, así que, si la marca lleva muchos años viéndose de la misma manera, se analiza si es el momento de poder cambiar y actualizar su imagen de acuerdo a las tendencias.

Agrégale valor a tus productos/servicios.

No sólo se piensa en vender muchos productos, sino que todo el proceso de compra del cliente se convierta en una experiencia satisfactoria a través de sus empleados, sus instalaciones, los procesos y servicios post venta.

Expone tus productos y servicios de una manera atractiva.

Preocúpate porque tu cliente reciba el producto de una forma y en un lugar agradable, la forma en que lo expongas comunicará cuanto te preocupas por tus clientes, estos lo percibirán y quizás estén dispuestos a pagar más por una marca que luce y los hacen sentir muy bien.

Estos son algunos de los consejos más comunes y que vemos a diario, y que nos alerta el razonamiento lógico de cómo queremos ser vistos y como deseamos ser recordados, yo siempre he sostenido, que el proceso del marketing, se relaciona mucho con nuestro proceso de vida social, así como el hombre se desenvuelva en cada una de sus etapas, aprende y comunica, posteriormente obtendrá todo aquello que sembró, que aprendió y que permitió un aprendizaje positivo o negativo, para tener luego, una vida digna y con un valor referente de su propia persona.

A ti que eres Mercadólogo, un fuerte abrazo, en este día___

Crece, cultívate, sigue aprendiendo, que el mercado cada día es cambiante, dinámico, y en la manera como tú tomes esas decisiones, así serán recordadas al pasar del tiempo, ejerce con pasión tu carrera, vive cada día con tu cliente sus experiencias, aprende de él, enamórate de sus acciones o de sus significados, fideliza sus preferencias y de esta manera estarás cultivando una relación o conexión duradera a futuro.

