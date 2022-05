Mes de Herencia Cultural Asiática y de las Islas del Pacifico

Escucha este artículo Escucha este artículo

En honor a este mes lleno de celebración cultural, el pionero chino estadounidense Panda Express se ha asociado con el diseñador de moda Phillip Lim y su marca de moda homónima, 3.1 Phillip Lim, en una iniciativa especial de recaudación de fondos, que incluye una colección de ropa de edición limitada, «Eat More, Share More, Love More» » (Come más, Comparte más, Ama más).

Inspirada en la comida como lenguaje del amor en las culturas asiáticas, esta colaboración pretende arrojar luz sobre la inseguridad alimentaria, un problema frecuente pero que a menudo se pasa por alto en la comunidad AAPI, y elevar a los necesitados proporcionándoles acceso a alimentos seguros y nutritivos. El 100% de los ingresos netos de esta colección se destinará a seis organizaciones dedicadas a la seguridad alimentaria. Los consumidores también pueden donar directamente a la página de GoFundMe de esta iniciativa. Panda donó 20,000 dólares para iniciar los esfuerzos de recaudación de fondos.

Esta colaboración es una de las muchas iniciativas dedicadas a la cultura y la comunidad que Panda y Lim han defendido respectivamente a lo largo de los años, como el Panda CommUnity Fund (PCUF), un programa de inversión de 10 millones de dólares que apoya soluciones inmediatas y sostenibles para ayudar a fomentar un mayor entendimiento, unidad y pertenencia, y #StopAsianHate más recientemente.

Espero puedas compartir esta notica con tu audiencia y nos ayudes a amplificar la voz sobre la importancia de la seguridad alimentaria en la comunidad asiática.

254 total views, 254 views today