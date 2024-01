México baja la llegada de inmigrantes a Estados Unidos tras acuerdo de AMLO y Biden

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Gobierno de México logró reducir la llegada de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos, tras acuerdos con la Administración Biden, ocurridos a finales de diciembre pasado, indicó el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

El funcionario destacó la relación entre el presidente Joe Biden y el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la cual calificó de “respeto mutuo”.

Mayorkas dijo que México está aplicando mayores revisiones a inmigrantes, además de avanzar en deportaciones, pero también permitir que EE.UU. expulse a no-ciudadanos a México.

No hay una cifra oficial de cuántas personas ha deportado México, pero la organización Witness at the Border señala que antes del 22 de diciembre, el gobierno de López Obrador habría concretado al menos 22 vuelos de deportaciones a Venezuela.

Se esperaba que las acciones de México incluyeran al menos 35 vuelos.

