Misión médica de Annandale brinda atención especializada gratuita a mujeres salvadoreñas

ElSalvador–Por cuarto año consecutivo, una delegación de médicos especialistas en ginecología y obstetricia de la organización Annandale Ob/Gyn, procedente de Estados Unidos, realiza una misión en El Salvador para ofrecer atención gratuita en el Hospital Nacional “San Rafael”, en Santa Tecla.

Este año, el equipo está compuesto por 13 profesionales, entre cirujanos, anestesiólogos y enfermeros, que durante la semana planean realizar alrededor de 25 procedimientos quirúrgicos, incluyendo cirugías ginecológicas, oncológicas y otras intervenciones complejas. Estas se ejecutan en colaboración con el personal médico del hospital.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, destacó la importancia del intercambio de conocimientos que esta misión genera. “Cada año traen nuevos aportes y más especialistas, lo que permite atender a un mayor número de mujeres”, afirmó.

El jefe de la delegación, el cirujano Payam Kashi, resaltó el crecimiento del equipo desde sus primeras visitas, cuando viajaban solo cuatro personas. “Volvemos porque vemos un gran potencial en El Salvador y avances en el sector salud. Nuestra misión es apoyar para elevar la calidad de la atención médica”, señaló.

Además de los procedimientos, la misión trajo equipos e insumos para el hospital y tiene programada una ponencia para compartir técnicas y tecnologías quirúrgicas con los especialistas locales, con el objetivo de fortalecer sus capacidades.

Silvia Bennett, directora del Hospital San Rafael, valoró esta transferencia de conocimientos. “Estamos muy satisfechos porque estas nuevas técnicas beneficiarán de manera directa la salud y la vida de muchas mujeres”, comentó.

En las ediciones anteriores, la misión logró realizar con éxito cerca de 50 intervenciones quirúrgicas, mejorando la calidad de vida de las pacientes atendidas.

