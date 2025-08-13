Bukele inaugura puentes San Antonio y Carolina en San Miguel

Día a Día News

ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, inauguró los puentes colgantes San Antonio y Carolina, ubicados en la zona norte de San Miguel, con el objetivo de mejorar la conectividad y facilitar el comercio en la región.

Durante el acto de inauguración, el mandatario explicó que ambos proyectos beneficiarán directamente a más de 12,000 personas y tuvieron una inversión total de $37.5 millones, que incluyó obras complementarias como miradores, parques y áreas para Bungee Jump.

El puente San Antonio conecta los distritos de Carolina, San Luis de la Reina y Torola, mientras que el puente Carolina enlaza los distritos de Carolina y San Luis de la Reina. Ambos cuentan con señalización vertical y horizontal, vías de acceso nuevas, pasos peatonales e iluminación arquitectónica LED.

Bukele señaló que la infraestructura permitirá mantener el paso vehicular incluso en época de lluvias, ya que antes se utilizaban caminos improvisados al nivel del río. Destacó además que su ubicación, cercana a la frontera con Honduras, podría favorecer el intercambio comercial y el turismo entre ambos países.

El puente San Antonio tiene 157 metros de longitud, pilones de 87 metros de altura, 47 kilómetros de cable, 608 toneladas de acero y una capacidad de carga de 40 toneladas, con prueba de hasta 100 toneladas. Su inversión fue de $11.87 millones y beneficiará a 5,941 personas.

Por su parte, el puente Carolina cuenta con 179.8 metros de longitud, pilones de 92 metros, 69 kilómetros de cable, 664 toneladas de acero, 4,549 metros cúbicos de concreto y capacidad para 40 toneladas, con prueba de hasta 150 toneladas. La obra tuvo un costo de $12.6 millones.

El mandatario afirmó que ambos proyectos fueron diseñados y ejecutados por su administración y que no estaban contemplados en gobiernos anteriores. En su intervención, dijo que estos puentes “unen comunidades, estudiantes con sus centros educativos, pacientes con hospitales y familias con oportunidades”.

Además, indicó que las nuevas obras también buscan fortalecer la infraestructura regional para fomentar el desarrollo económico y social de la zona norte de San Miguel y Morazán.

