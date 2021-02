Muere el ex entrenador en jefe de los Chargers legendarios Marty Schottenheimer

El legendario entrenador en jefe de los San Diego Chargers, Marty Schottenheimer, murió a la edad de 77 años en Charlotte, Carolina del Norte, así lo informó Chris Mortensen de ESPN .

Según un comunicado de la familia, Schottenheimer fue diagnosticado con la enfermedad de Alzeimer en 2014 y había estado en cuidados paliativos desde el 30 de enero debido a complicaciones de la enfermedad.

Schottenheimer entrenó a los Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Washington Football Team y a los Chargers, durante su carrera de tres décadas

“Siento mucho oír hablar del fallecimiento de Marty Schottenheimer”, tuiteó el ex entrenador en jefe de los Indianapolis Colts, Tony Dungy . “Era un gran hombre y un gran entrenador. Él impactó muchas vidas para mejor, incluida la mía. Mi corazón está con la familia Schottenheimer ” agregó.

Asimismo, el propietario de los Chargers, Dean Spanos, emitió un comunicado que decía en parte: “Marty fue un gran líder de hombres y un hombre de grandes principios. El amor y la admiración que sus ex jugadores le tienen hasta el día de hoy lo dice todo. No podrías trabajar más que él. No podrías prepararlo. Y ciertamente siempre supiste exactamente dónde estabas con él. Estoy agradecido de que haya sido nuestro entrenador en jefe durante cinco temporadas, y soy aún más afortunado de haber podido llamarlo amigo ”.

the ultimate competitor 💙 pic.twitter.com/ex0YBXydDU — Los Angeles Chargers (@Chargers) February 9, 2021