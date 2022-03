Nancy Torres, la consejera de belleza de estrellas como Maluma, Nicky Jam, Jonathan Cheban (Food GOD), Silvestre Dangond o Ariadna Gutiérrez, apuesta por los masajes reductores de grasa, en vez de cirugía.



“Me decanto por el masaje reductivo, como primera opción, que consiste en la aplicación de productos y movimientos intensos para amoldar las partes del cuerpo que contienen exceso de grasa y líquidos”, explica Torres, experta en estética facial, corporal y relajación del cuerpo.





En el masaje reductivo se trabajan las zonas con mayor cantidad de grasa del cuerpo. El calor y los movimientos ayudan a disolver el tejido adiposo.



“Recomiendo un mínimo de diez sesiones para ver cambios, junto con una alimentación balanceada. Esta técnica, además, no tiene ningún tiempo de recuperación: los pacientes pueden seguir con sus actividades el mismo día”, añade la líder de Nancy Torres – Beauty & Body.



Mujer, madre, empresaria y latina son palabras que describen a Nancy Torres, una millenial que llegó a Miami, desde Bogotá, para dejar huella. Su experiencia reúne tecnología, innovación y las técnicas ancestrales de su natal Colombia.



Entre las ventajas de las técnicas reductoras de grasa puede citarse que ayuda a eliminar la grasa no deseada y la celulitis, colabora en una mejor la circulación de la sangre, contribuye a eliminar la tensión muscular, favorece la relajación de las personas y tonifica los músculos, entre muchas otras.



“Aquí no hay magia. Simplemente es un trabajo periódico, muy cuidadoso, conjugado con cambios en nuestro estilo de vida, que se presenta como la primera opción en vez de visitar al cirujano”, concluye Nancy Torres.

