Mujeres Latinas en Acción, ¡Actívate!

Mujeres Latinas en Acción (Mujeres) se complace en anunciar el lanzamiento oficial de su primer documento de posición, ¡Actívate!, una guía basada en datos comunitarios para ayudar a las latinas y sus familias a prosperar.

Mujeres, fundada en 1973, es la organización dirigida por latinas más antigua del país. Con su sede en Pilsen, Chicago, Illinois, ha crecido desde el grupo dirigido por voluntarias latinas dedicadas que alguna vez fue para convertirse en una organización con más de 60 empleados y ubicaciones satélite en North Riverside y Brighton Park.

En alianza con el Great Cities Institute de la Universidad de Illinois Chicago, ¡Actívate! es un proyecto de base comunitaria que recopiló datos y experiencias de vida de los miembros de la comunidad de Mujeres, que se emplean para informar las prioridades de promoción de Mujeres. Los datos se recopilaron a través de grupos de discusión, entrevistas y encuestas de evaluación sobre necesidades comunitarias en torno a los siguientes temas: justicia de inmigrantes, justicia económica, salud de la mujer y violencia de género. Este proyecto incluye contribuciones del cuerpo de liderazgo y el personal de Mujeres, miembros de la comunidad, organizaciones asociadas y Great Cities Institute (GCI).

“Este proyecto brindará información para las prioridades de promoción de Mujeres a nivel local, estatal y nacional y dará forma a sus planes a largo plazo”, señaló Linda X. Tortolero, presidenta y directora ejecutiva de Mujeres. “Pero, lo que es más importante, se trata de ampliar las voces de la comunidad y destacar los problemas que son vitales para la salud y el bienestar de sus familias”.

El apoyo financiero para ¡Actívate! fue proporcionado por The Chicago Community Trust, Chicago Foundation for Women, Healthy Communities Foundation, Hispanic Federation, Irving Harris Foundation, The Reva & David Logan Foundation, The John D. & Catherine T. MacArthur Foundation, Walder Foundation y Woods Fund Chicago.

