No Kid Hungry : “Todos los niños merecen un verano feliz y saludable”

Para muchos que dependen de las comidas escolares esta puede ser la época del año con más hambre. No Kid Hungry, una campaña nacional para terminar con el hambre infantil, está lanzando una iniciativa de concientización para ayudar a las familias a encontrar comidas gratis para sus niños y adolescentes este verano. Para ayudar a crear conciencia la chef, autora, dueña de restaurantes y personalidad de televisión, Lorena García, se ha unido una vez más a No Kid Hungry como embajadora de comidas de verano este año junto a otras personalidades latinas como el actor y comediante Eugenio Derbez, la presentadora de televisión y actriz Alejandra Espinoza y Dayanara Torres actriz, presentadora de televisión y ex Miss Universo. Para llegar a más familias latinas e inmigrantes, además de un servicio de texto bilingüe, No Kid Hungry también está activando WhatsApp.

Las familias pueden visitar NoKidHungry.org/WhatsApp o enviar un texto con la palabra ‘COMIDA’ al 304-304 para encontrar sitios cercanos que sirvan comidas gratis para sus niños y adolescentes. La nueva activación bilingüe de WhatsApp, es una manera de llegar a la comunidad inmigrante y familias latinas donde están, dado el popular uso de esta plataforma entre estos importantes grupos.

Este esfuerzo es de suma importancia dado que a pesar de sus innumerables contribuciones, la comunidad latina se ve afectada de manera desproporcionada por el hambre. Según el Departamento de Agricultura, en 2021 el 18% de los hogares hispanos con niños enfrentaron inseguridad alimentaria, más del doble de probabilidades que los hogares blancos con niños (7.9%).

Durante el año escolar, las comidas escolares gratuitas o a precio reducido son un salvavidas que garantiza que los niños tengan un acceso confiable a la nutrición, pero cuando acaba el año escolar muchas de estas comidas desaparecen. A pesar de que las escuelas y grupos comunitarios ofrecen comidas gratis durante el verano para cualquier niño o adolescente que necesite una comida saludable, históricamente el programa solo ha llegado a una fracción de los niños que lo necesitan.

Después de años de defensa por parte de No Kid Hungry y otros, el Congreso tomó medidas para fortalecer el programa y ayudar a más niños a obtener los alimentos que necesitan este verano y más allá. Como parte de la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2023, el Congreso otorgó mayor flexibilidad a las escuelas u organizaciones en comunidades rurales sobre cómo pueden servir las comidas, permitiendo opciones de comidas no congregadas, como entrega a domicilio o para llevar. Esta es una gran ayuda para las comunidades rurales, donde a muchos niños se les dificulta llegar a las escuelas o centros comunitarios durante el verano. El proyecto de ley también establece un programa permanente a nivel nacional llamado Summer EBT, que brinda a las familias un beneficio para comprar comida en el verano, que será implementado en 2024.

No Kid Hungry apoyará el lanzamiento y la implementación de las opciones de comidas no congregadas en áreas rurales ofreciendo asistencia técnica, financiamiento, compartiendo las mejores prácticas y creando conciencia. Debido a dichos cambios, es fundamental llegar a la mayor cantidad posible de personas que tal vez no hayan podido acceder al programa antes. Es por eso que importantes voces latinas como la chef Lorena García, Eugenio Derbez, Alejandra Espinoza y Dayanara Torres están apoyando a correr la voz y asegurarse de que los niños y adolescentes no se pierdan la nutrición que necesitan este verano. Dichas personalidades realizarán acciones tales como grabar anuncios de servicio público, compartir la información mediante entrevistas con los medios, amplificar en las redes sociales y más.

“Todos los niños merecen un verano feliz y saludable. Una de las mayores barreras para conectar a los niños con la comida que necesitan durante los meses de verano es simplemente saber que las comidas de verano gratuitas están disponibles para los niños cuando no hay clases”, dijo Lorena García. “Es por eso que estoy orgullosa de unirme a No Kid Hungry una vez más para llegar a más familias, especialmente a familias latinas, no solo con información en español sino también con recursos como WhatsApp este año, una plataforma popular en nuestra comunidad”.

Las comidas de verano están disponibles para todos los jóvenes menores de 18 años independientemente de su estatus migratorio. No se hacen preguntas. Para encontrar dichas comidas las familias pueden visitar NoKidHungry.org/WhatsApp o enviar un texto con la palabra ‘COMIDA’ o ‘FOOD’ al 304-304. Los medios y el público en general también pueden acceder a la guía de redes sociales de la campaña para ayudar a amplificar el mensaje desde ahora hasta el 12 de agosto.

