Múltiple accidente en deja un conductor atrapado en la Troncal del Norte

ElSalvador–Un accidente de tránsito que involucró cuatro vehículos pesados provocó congestionamiento la mañana de este martes en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, en jurisdicción de Ciudad Delgado. Equipos de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para liberar a un hombre que quedó atrapado dentro de la cabina de su camión.

Según el reporte de socorristas, el siniestro ocurrió en el carril que de Apopa conduce hacia San Salvador e involucró un camión que transportaba bolsas con agua envasada, con placas P539-303, una rastra con matrícula RE-16520 y dos camiones de carga más, entre ellos uno identificado con placas C123-477. La colisión dejó la vía parcialmente bloqueada y generó tráfico intenso hacia la capital.

La víctima, identificada como Alfredo Amaya, de 30 años, fue rescatada por los socorristas tras permanecer atrapada entre los hierros retorcidos de la cabina. Amaya fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Comandos de Salvamento confirmó que no hubo más personas lesionadas en el incidente.

El percance ocurrió durante las primeras horas del día, cuando el flujo vehicular hacia San Salvador aumentaba. El choque provocó un cierre parcial de la vía mientras las autoridades realizaban el retiro de los vehículos involucrados y coordinaban el paso alterno para evitar mayores retrasos en la circulación.

#TráficoSV | Un cuádruple choque se registró en la carretera Troncal del Norte, a la altura del km 8, sentido hacia Apopa. Comandos de Salvamento rescataron al conductor de uno de los vehículos, quien quedó atrapado entre los hierros.#DDNews pic.twitter.com/1l4qZ57X0g — Periódico Día a Día News (@diaadianewsSV) November 4, 2025

En un hecho separado, la Policía Nacional Civil reportó otro accidente en el distrito de Mejicanos, en San Salvador Centro. El conductor de un camión perdió el control y volcó en la 2ª calle Poniente, a la altura de la colonia San José. Según la corporación, el conductor se distrajo al volante, lo que provocó el vuelco. El incidente solo causó daños materiales.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 3 de noviembre de este año se registran 18,274 accidentes de tránsito en el país, que han dejado 10,884 lesionados y 988 fallecidos.

Pese al incremento en el número de siniestros, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó el lunes que las muertes derivadas de estos hechos muestran una reducción. El funcionario reiteró que la principal causa de los accidentes continúa siendo la distracción al conducir, seguida del exceso de velocidad y la invasión de carril.

Las autoridades instaron a los conductores a mantener la prudencia y respetar las señales de tránsito, especialmente en rutas de alto flujo como la Troncal del Norte, una de las más transitadas del país y escenario frecuente de colisiones entre vehículos pesados.

