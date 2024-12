Muyshondt denuncia haber sufrido “torturas físicas y psicológicas” ordenadas por el director del Hospital psiquiátrico 

Este lunes 16 de diciembre se retomó el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien enfrenta cargos por incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales.

Muyshondt, quien anunció que se defenderá personalmente con el apoyo de su abogado. Además aseguró que no ha recibido notificaciones sobre las audiencias, ya que estas se envían al penal La Occidental, mientras él permanece en Ilopango.

«Necesito que me envíen leyes y códigos para prepararme, papel y lápiz, pero a pesar de haberlos solicitado antes, no me los han otorgado», alegó Muyshondt.

Además, durante la audiencia, el exfuncionario denunció haber sido víctima de torturas físicas y psicológicas desde que fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez en septiembre de 2023, según información del Diario El Mundo.

Muyshondt explicó que el traslado fue ilegal, ya que se realizó sin orden judicial ni justificación médica.

«He sido llevado ilegalmente hace 13 meses y medio al resguardo del hospital psiquiátrico, en otras palabras, al manicomio. He sido la única persona llevada a ese lugar sin orden judicial y sin dictamen médico», detalló, según la publicación.

Muyshondt, también solicitó una evaluación médica por parte del Instituto de Medicina Legal debido al deterioro de su salud. Afirmó: «Lo que menos tengo es acceso a la salud».

También denunció que su traslado al hospital psiquiátrico fue ordenado por el director del centro.

«El director del hospital ha dado la orden para que sea torturado, tanto de manera física como psicológica, de manera convencional y no convencional». Añadió: «Desde el primer día he sido torturado de manera sistemática. Ha sido horroroso lo que he tenido que pasar. No hay palabras para explicar los horrores que he sufrido en ese lugar, en ese manicomio», afirmó.

En este caso, también son procesados: Fernando Heriberto Portillo, extesorero municipal, Santos Omar Muñoz, exdirector financiero y José Francisco Rivera Chacón, delegado de la representación legal.

Según las investigaciones, los exfuncionarios no pagaron las cuotas provisionales, pagos al ISSS y deudas bancarias de los trabajadores de forma ilegal y planificada, entre mayo del 2018 y abril de 2021.

Fuentes : Diario El Mundo / La Prensa Gráfica.

