Netflix confirm el cobro por prestar la cuenta

Netflix requerirá que los clientes de cinco países de América Latina paguen una tarifa extra si quieren usar su cuenta en una dirección adicional a la principal, una prueba que la compañía espera genere ingresos adicionales al hacer que los clientes paguen por compartir su cuenta de Netflix.



Netflix anunció que a partir del próximo 22 de agosto comenzará a probar una nueva modalidad en diferentes países con la que cobrará tarifas adicionales a los usuarios que inicien sesión fuera del hogar y se conecten a un televisor.



La compañía anunció el pasado marzo una prueba por la que cobraría una cantidad adicional al precio de suscripción por compartir la cuenta con personas que viven fuera del hogar y usan un perfil compartido.



Entonces, señaló que lo hacía para que «los miembros que comparten sus cuentas fuera del hogar lo hagan de manera más fácil y segura» e indicó que probaría este sistema en Chile, Costa Rica y Perú.



Recientemente Netflix ha indicado que planea probar un nuevo sistema denominado Netflix Homes, que solicitará a los usuarios que paguen una tarifa adicional su utilizan una cuenta en un dispositivo conectado a un televisor fuera del hogar.



«A partir del 22 de agosto de 2022, para usar su cuenta de Netflix en casas adicionales, le preguntaremos si desea agregar un hogar por una tarifa adicional por mes», se puede leer en el Centro de Ayuda en el apartado que corresponde a Honduras, uno de los países donde se realizará la prueba, junto con Argentina.



Con ello, aclara que, en los países donde funcione Neflix Homes, no cobrará gastos adicionales a los usuarios que visualicen contenidos desde ordenadores portátiles o teléfonos móviles «mientras viajan».



Sin embargo, la política cambia cuando el dispositivo desde el que se ve el contenido de la plataforma es un televisor. En este caso, la compañía ha informado de que los usuarios podrán o bien conectarse a Netflix desde estos equipos o bien establecer una conexión desde un móvil a un televisor durante un máximo de dos semanas.



Esto será posible siempre y cuando no se haya iniciado sesión en dicha ubicación previamente y solo se podrá hacer una vez por ubicación por año. De ese modo, si un usuario utiliza su cuenta en un televisor fuera de su hogar habitual durante un plazo superior a dos semanas, deberá pagar una cuota adicional por ello.



En el apartado de Planes y precios de la compañía también se puede ver el precio que tendrán que pagar los interesados en esta ampliación, que es de 2,99 dólares adicionales al mes por cada hogar adicional en el caso de Honduras y 219 pesos en el caso de Argentina.



Además, Netflix ha destacado que solo cobrará esta cuota cuando los usuarios decidan agregar una casa adicional a su cuenta de la plataforma de contenido en ‘streaming’ y que no lo hará de forma automática.



La adición de viviendas adicionales dependerá del tipo de tarifa a la que estén suscritos los usuarios. Así, aquellos que dispongan de un plan Básico, podrán agregar un hogar adicional, dos en el caso del plan Estándar y hasta tres viviendas extra en el plan Prémium.



Por otro lado, Netflix adelantó cómo es capaz de detectar los hogares en los que un usuario ha iniciado sesión de su cuenta y ha comentado que utiliza información como direcciones IP, identificaciones de dispositivos y la actividad de este perfil.



En la plataforma en marzo introdujeron una nueva función que permite «agregar un miembro extra» en Chile, Costa Rica y Perú.



El mes que viene avanzarán con una función alternativa similar en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.

