Niegan vacunas a enfermeras de Argentina y sospechan que se las dieron a personas no prioritarias

Dos enfermeras y una técnica de laboratorio de Argentina revelaron en una investigación de Telefé que el hospital público Doctor Alberto Balestrini, ubicado en la Provincia de Buenos Aires, les negó la vacunación con la Sputnik V a pesar de estar reconocidas como destinatarias prioritarias por ser trabajadoras sanitarias.

La primera en denunciar esta polémica situación fue Tania Gutiérrez, una enfermera que estaba inscripta para recibir la dosis inicial del fármaco ruso, que requiere dos aplicaciones por persona. “Me llegó un turno para el 16 de enero, y cuando me presenté, no había nadie, el vacunatorio estaba cerrado. Un señor de seguridad me dijo que el hospital se había quedado sin vacunas”, relató en el informe emitido este miércoles.

“Volví el lunes, para preguntarle a alguien del vacunatorio. Me dijeron que regrese cuando aplicaran la segunda dosis, y que si sobraba, me iban a vacunar”, repasó Gutiérrez. Y siguió: “Esperé un tiempo, pero no me dieron otro turno. Me acerqué a un centro donde te anotan para vacunarte, y me dijeron que en el sistema ya figuraba como vacunada, y que nunca me iban a volver a dar un turno”.