El Salvador

Nuevo mercado San Miguelito abre sus puertas al público tras cuatro años de espera

Nov 13, 2025

ElSalvador–Después de más de cuatro años cerrado tras un incendio que consumió la estructura original, el mercado San Miguelito reabrió sus puertas el miércoles para recibir a los usuarios en sus nuevas instalaciones ubicadas en San Salvador.

Desde temprano, compradores y curiosos recorrieron los cuatro niveles del mercado, que ahora cuenta con modernos sistemas de seguridad como alarmas y sistema contra incendios.

Comerciantes que durante años vendieron en puestos provisionales en las calles aledañas comenzaron el traslado de sus productos la semana pasada, y esperan que la reapertura incremente sus ventas. Cecilia Juárez, vendedora con más de 40 años de experiencia, afirmó que ya empezó a recibir clientes con optimismo.

Los visitantes destacaron la organización y limpieza del mercado, aunque algunos expresaron limitaciones para recorrer todos los niveles debido a la movilidad. La infraestructura alberga más de mil puestos distribuidos en áreas de frutas, verduras, ropa, calzado, especias, comida y artesanías.

Aún permanecen algunas estructuras provisionales en calles cercanas, lo que mantiene cerrada parcialmente la avenida España.

La reconstrucción del mercado tuvo un costo de $34 millones y fue inaugurada oficialmente en agosto pasado, aunque la apertura al público se concretó hasta ahora.

El incendio ocurrido en septiembre de 2021 afectó a cerca de 3,000 comerciantes, quienes finalmente regresan a un espacio renovado para continuar sus actividades.

