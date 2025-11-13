Lotería dedica el sorteo LOTRA N.º 428 a los trabajadores viales de El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo LOTRA N.º 428 dedicado a los trabajadores viales de El Salvador y a la Fundación de Conservación Vial (FOVIAL). Durante 2025, FOVIAL ha desarrollado diversos proyectos de infraestructura vial, entre ellos la mejora de tramos en la Ruta de Paz en Morazán, la carretera Ilobasco, San Isidro en Cabañas, y la construcción de un puente sobre el río Guastena, en Chalatenango.

Las cuadrillas de FOVIAL han atendido más de 900 emergencias relacionadas con lluvias en todo el país, manteniendo las carreteras en condiciones operativas para los usuarios.

En el sorteo, el director ejecutivo de FOVIAL, Alexander Beltrán, participó en la introducción de balotas y selección de maletines. Al concluir el evento, el gerente comercial de LNB, Fernando López, entregó un cuadro conmemorativo a la institución.

Los resultados del sorteo LOTRA N.º 428 fueron:

Primer premio: $175,000 – Billete N.º 24449 (vendido)

Segundo premio: $20,000 – Billete N.º 12949 (no vendido)

Tercer premio: $10,000 – Billete N.º 35066 (no vendido)

Los interesados pueden consultar la lista completa de números ganadores en www.lnb.gob.sv.

Asimismo, la Lotería Nacional invita a participar en la venta de fracciones del Gordo Navideño.

