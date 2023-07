OMS clasifica al aspartamo como “posible cancerígeno para el ser humano”

Escucha este artículo Escucha este artículo

Su dulzura es “unas 200 veces mayor que la del azúcar”, se usa en particular en la Coca-Cola Zero, en los chicles y en ciertos medicamentos.

El aspartamo, un edulcorante artificial muy usado en las gaseosas y otros productos alimentarios, es “posiblemente” cancerígeno para los seres humanos, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque sin modificar la dosis diaria considerada segura.

“No estamos aconsejando a las empresas que retiren sus productos ni aconsejando a los consumidores que dejen de consumirlos por completo”, aclaró Francesco Branca, director del departamento de Nutrición, Salud y Desarrollo de la OMS.

El aspartamo está en muchos productos de consumo diario. Es el edulcorante no nutritivo que se viene usando desde la década de 1980 como edulcorante en bebidas bajas en calorías como los refrescos light, alimentos preparados, chicles, gelatinas, helados, cereales para el desayuno, medicamentos, como las pastillas para la tos, y otros productos como algunas pastas para los dientes.

En 1973, el aspartamo se unió al creciente mercado de los edulcorantes artificiales, y hoy también lo conocemos por marcas como Equal, NutraSweet o Sugar Twin.

El aspartamo es un edulcorante no nutritivo, que significa que contiene una cantidad ínfima o nula de carbohidratos y no aporta al organismo energía, esto es, calorías, como el azúcar. Sin embargo a diferentes edulcorantes artificiales que no se excretan del organismo casi sin cambios, el aspartamo se metaboliza y tiene unas cuatro calorías por gramo.

El aspartamo es uno de los seis edulcorantes no nutritivos aprobados por la FDA, los otros son el acesulfamo potásico (Sunett y Sweet One), la sacarina (Sweet’N Low, Sweet Twin y Necta Sweet), la sucralosa (Splenda), el neotamo (Newtame) y el advantamo (Advantame).

Dos de los seis, el neotamo y el advantamo, son derivados del aspartamo, pero no tienen calorías y son mucho, mucho más dulces. Mientras que el aspartamo es aproximadamente 200 veces más dulce que el azúcar, el neotamo es hasta 13.000 veces más dulce y el advantamo unas 20.000 veces más dulce que el azúcar.

Los edulcorantes pueden comprarse para su uso en restaurantes y hogares, pero los fabricantes suelen combinar una variedad de cada uno en sus bebidas y alimentos dietéticos para desarrollar un sabor único, según la American Beverage Association.

Varios estudios han encontrado correlaciones entre los edulcorantes artificiales Y diversos problemas de salud, como migrañas, cardiopatías, problemas cognitivos, de comportamiento y de desarrollo, así como desarrollo de demencia, diabetes y cáncer.

Sin embargo, el Comité de Expertos en Aditivos Alimentarios, un comité consultivo conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la OMS concluyó en 2013 que no hay pruebas convincentes de estudios experimentales en animales o en humanos de que el aspartamo tenga efectos adversos tras su ingestión, siempre que los niveles estén dentro de la ingesta diaria aceptable de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal.

En Estados Unidos, la FDA estableció un nivel diario aceptable de uso de aspartamo en 50 miligramos por kilogramo de peso corporal y afirma que los seis edulcorantes aprobados son seguros siempre que se utilicen con moderación.

Recientemente se han empezado a publicar estudios en los que se analiza si el aspartamo y otros edulcorantes artificiales presentes en bebidas y alimentos dietéticos pueden aumentar realmente la sensación de hambre y, por tanto, contribuir a incrementar la ingesta de calorías y el aumento de peso.

En mayo, la OMS modificó sus orientaciones anunciando que los edulcorantes sin azúcar no ayudan a los adultos ni a los niños a controlar el peso a largo plazo.

En la actualidad, el aspartamo puede formar parte de 6.000 productos alimentarios vendidos en todo el mundo, según el Consejo de Control de Calorías.

El edulcorante se encuentra con frecuencia en bebidas dietéticas y refrescos como Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Mountain Dew Zero, Pepsi Zero y Sprite Zero.

El aspartamo, o una mezcla del edulcorante con otros, suele formar parte de bebidas refrigeradas y no refrigeradas listas para tomar, como edulcorantes bajos en calorías para el café y jugos y mezclas de bebidas bajos en calorías.

Además, este edulcorante bajo en calorías se encuentra en aderezos para ensaladas sin azúcar, mezclas de cacao sin azúcar, gelatinas y pudines instantáneos, helados bajos en calorías y mucho más.

El aspartamo también se encuentra en algunas pastas dentales, pastillas para la tos sin azúcar, multivitminas y medicamentos.

Compartir esta nota