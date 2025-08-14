Jue. Ago 14th, 2025

Onda tropical provocará tormentas este jueves en el país

Ago 14, 2025 #Clima, #El Salvador, #lluvias, #MARN, #Onda Tropical

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que el paso de una onda tropical, combinado con el flujo acelerado del este y otros sistemas en capas altas, generará tormentas aisladas en distintas zonas del país este jueves.

Durante la mañana no se prevén lluvias, aunque por la tarde se esperan precipitaciones en sectores de la cadena montañosa norte y en áreas de la franja volcánica central y occidental.

Por la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente y centro del territorio, con menor probabilidad en la zona oriental.

El viento se mantendrá entre 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 25 kilómetros por hora. En caso de tormentas, podrían presentarse vientos momentáneos que superen los 40 kilómetros por hora.

El ambiente seguirá muy cálido durante el día, y fresco en horas nocturnas y de madrugada.

