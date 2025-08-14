Jue. Ago 14th, 2025

Hombre de 78 años con depresión severa se quita la vida en Santa Tecla

Ago 14, 2025 #Depresión, #El Salvador, #PNC, #Santa Tecla, #suicidio

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la muerte de un hombre de 78 años ocurrida la tarde del miércoles en Santa Tecla, La Libertad Sur, la cual es investigada como un presunto suicidio.

De acuerdo con el reporte policial, las cámaras de seguridad captaron el momento en que el adulto mayor se disparó en la cabeza mientras estaba sentado en una silla frente a su vivienda, la cual había colocado minutos antes.

La institución detalló que el hombre padecía una enfermedad terminal y atravesaba un proceso de duelo por el fallecimiento de su hija, factores que podrían haber influido en su decisión.

En un inicio, algunos medios locales reportaron el hecho como un homicidio, sin embargo, la PNC aseguró que los indicios apuntan a que se trató de un suicidio por depresión severa.

La inspección de la escena se llevó a cabo en la 10 avenida Norte y 15 calle Poniente de Santa Tecla.

