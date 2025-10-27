Por Carlos Huezo / Sociólogo

Desde la llegada del actual mandatario Nayib Bukele, la oposición perfecta se dedico torpemente a oponerse a la visión e instalación del modelo Bukele, sin embargo el sabio pueblo Salvadoreño tomo la decisión de liquidarlos con una herramienta valiosa como lo es el voto soberano.

La instalación de una nueva asamblea legislativa fue producto del hartazgo que sienten los Salvadoreños por esa partidocracia corrupta, asesina y sanguinaria.

Gilles Lipovestky genera esos destellos con esa frase célebre «solo medidas estructurales serán capaces de reducir los sentimientos de inseguridad económica, social e identitaria».

Desde mi óptica el pueblo lo comprendió a la perfección, después de doce años de conflicto armado que nos generó un saldo de cien mil muertos, dónde dos grupos armados se enfrentaban por una supuesta «democracia» y «justicia social» luego de los acuerdos de paz un COENA financiado por la oligarquía opulenta y primitiva del país y una comisión política «zurda» corrupta, asesina decidieron pactar con las pandillas, entregando millones de dólares, armas y prestando polígonos de tiro para que acribillaran al pueblo Salvadoreño trabajador, honesto, noble y sin armas .

Pacto entre corruptos que nos lleno de luto, desesperanza y dolor, cobrando doscientas mil vidas .

Imposible olvidar ser la capital mundial del asesinato y en un tiempo exprés el actual mandatario Bukele y su equipo articulado de seguridad, nos convirtió en el país más seguro del hemisferio occidental.

La «oposición perfecta», trata de instalar que vivimos en una «autocracia» y señalan que el mandatario se adueñó de la asamblea legislativa, una narrativa absurda, tonta y mediocre.

Esa actual asamblea legislativa, es el mensaje contundente que emitieron los Salvadoreños en las urnas y por tal razón en nuestro terruño se respeta la voluntad soberana.

Todas las mediciones indican que el 2027 la nación emitirá un nuevo mensaje en las urnas y sera la sepultura de esa partidocracia tradicional corrupta y asesina, hablo de arena y su hermano gemelo el fmln.

Boris L nos alumbra con esa frase » Sabes que no es posible una renovación parcial del pasado, de lo que ya es viejo: hay que arrancarlo de raíz».

Cuanta razón tiene Boris L y los Salvadoreños coinciden a plenitud y se ancaminan a escribir una página gloriosa en el 2027

Este nuevo El Salvador, nos identifica y el pueblo agradece a su presidente Bukele por devolver la identidad, esperanza y la paz.

Cuanto orgullo representa ser salvadoreño.

Compartir esta nota