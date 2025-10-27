Ejecutan II fase de proyecto de agua potable en cantones San Juan I y II 

Pronto más de 2,000 habitantes de los cantones San Juan I y San Juan II del distrito de Alegría en el municipio de Usulután Norte, ya no tendrán que recorrer largas distancias o pasar incomodidades para abastecerse del preciado líquido, ya que la Dirección de Obras Municipales, a partir de este fin de semana ejecuta la segunda fase del proyecto de agua potable en la zona.

Esta iniciativa es puesta en marcha a pocas horas de haberse entregado otro sistema de agua potable entre los cantones San Martín y Cauta del distrito de Guaymango, en el municipio de Ahuachapán Sur, una obra que ha beneficiado a más de 1,125 habitantes.

El proyecto denominado “Construcción para el equipamiento de pozo, cisterna, planta de tratamiento, línea de ιmpelencia, tanque y red de distribución en cantón San Juan I y San Juan II” – el segundo en el distrito de Alegría- busca completar una obra que inició con la perforación de un pozo a 400 metros de profundidad, el cual se completó en la primera fase.

En esta etapa, las cuadrillas de la DOM trabajarán en la construcción de una cisterna para el almacenamiento y distribución de agua de la planta de tratamiento hacia el tanque de almacenamiento, además en la instalación de un transformador en poste, instalación de dos bombas sumergibles, construcción de una caseta que albergará el equipo de bombeo, el sistema de control eléctrico, un muro de mampostería de piedra con cerramiento perimetral y cajas de registro contiguo al pozo.

El agua luego del proceso de cloración y purificación, será distribuida del tanque por gravedad a todos los usuarios a través de la red de tubería de más de 23 kilómetros y 4 pulgadas de diámetro.

El proyecto, que dinamizará la actividad cafetalera, comercial, y turística que proyecta la Laguna de Alegría, contempla también la derivación de más de 2,000 acometidas o conexiones que suministrará el agua a cada hogar con sus respectivos medidores.

Con este, la DOM interviene cinco proyectos de agua potable uno de los cuales ha sido entregado en Jiquilisco para bienestar de los habitantes de los caseríos Gaviota 1 y 2; Palo Seco, María Antonia y Los Lobos, los otros dos se ejecutan en Jiquilisco y Santiago de María.

A nivel nacional, la DOM ejecuta más de 45 proyectos agua potable, diez de los cuales han sido entregados, incluyendo el de esta mañana en Guaymango, que se suma a otros recientes inaugurados en San Bartolomé Perulapía, en Cuscatlán, Sociedad en Morazán, Teotepeque en La Libertad, entre otros.

Además de estos dos proyectos, en Alegría, la DOM concluyó el Plan Nacional de Bacheo en 2.9 kilómetros con superficie de adoquín y concreto en calles del casco urbano, mientras avanza en otro proyecto similar de más de 5 kilómetros con superficie de adoquín, que en ambos suman casi 8 kilómetros.

