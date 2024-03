“Oppenheimer” la gran ganadora de los premios Oscar 2024 

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas cierra una temporada de premios llena de acontecimientos con la ceremonia de los Oscar de 2024. La 96ª edición anual de los Premios de la Academia se celebró en vivo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, durante una premiación en la que Jimmy Kimmel tomó por cuarta vez consecutiva el rol de anfitrión.

Oppenheimer lideró el grupo con 13 nominaciones (ganó siete estatuillas), mientras que Poor Things le siguió de cerca con 11 y Killers of the Flower Moon le siguió con 10.

Mientras tanto, entre los 20 artistas nominados en las cuatro categorías de actuación, 10 de ellos fueron nominados por primera vez, incluidos Colman Domingo, Cillian Murphy, Jeffrey Wright, America Ferrera, Danielle Brooks, Da’Vine Joy Randolph, Emily Blunt, Lily Gladstone, Sandra Hüller y Sterling K. Brown.

Una noche que pretendía batir récords pues la posible victoria de actrices como América Ferrera representaría la segunda mujer latina en ganar un Emmy, Golden Globe y Oscar (esto solo lo ha logrado la actriz Rita Moreno). Pero la velada parecía tener otros planes ya que quien recibió la estatuilla fue Da’Vine Joy Randolph por “The Holdovers”.

La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona se encontraba nominada a Mejor película internacional al igual que Mejor maquillaje pero no se llevó ningún galardón esta noche. De haber sido así, sería la quinta estatuilla de la Academia que ganaría España.

Por otra parte, Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) se encontraba nominada como Mejor actriz. De recibir el premio de la Academia, la convertiría en la primera mujer indígena en llevarse a casa una estatuilla pero no fue así ya que fue Emma Stone a quien se le otorgó el galardón.

Aquellos quienes sí salieron victoriosos y lograron batir récords en los Oscar 2024 fueron Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell en la categoría de Mejor canción original por “What Was I Made For” que se escucha en la película de Barbie.

Esto los convierte en los más jóvenes en recibir el galardón de la Academia en dicha categoría y los empata junto a Elton John quien al igual que ellos ha ganado la misma en dos ocasiones. Eso no es todo. Billie Eilish batió otro record como la primera mujer en ganar un Oscar, Grammy y Golden Globe por mejor canción en dos ocasiones cada uno.

Con esta victoria, los hermanos se unen al exclusivo club de ganadores con menos de 30 años en recibir múltiples Oscars. La lista incluye a Jodie Foster y Hilary Swank.

Por otra parte, Cillyan Murphy se convirtió en el primer irlandés en recibir una estatuilla como Mejor actor por su participación en Oppenheimer.

A continuación se presenta la lista de ganadores por categoría:

Mejor película – Oppenheimer

Mejor dirección – Christopher Nolan, por Oppenheimer

Mejor actor – Cillian Murphy, por Oppenheimer

Mejor actor de reparto – Robert Downey Jr., por Oppenheimer

Mejor actriz – Emma Stone, por Poor Things

Mejor actriz de reparto – Da’Vine Joy Randolph, por The Holdovers

Mejor película internacional – The zone of interest, de Jonathan Glazer

Mejor película de animación – The boy and the Heron, de Hayao Miyazaki

Mejor fotografía – Hoyte van Hoytema, por Oppenheimer

Mejor montaje – Oppenheimer

Mejor diseño de vestuario – Holly Waddington, por Poor Things

Mejor guion adaptado – Cord Jefferson, por American Fiction

Mejor guion original – Justine Triet y Arthur Harari, por Anatomy of a Fall

Mejor película documental – 20 days in Mariupol, de Mstyslav Chernov

Mejor cortometraje documental – The last repair shop, de Ben Proudfoot y Kris Bowers

Mejor diseño de producción – Poor Things

Mejor efectos audiovisuales – Godzilla minus one

Mejor cortometraje de animación – War is over! Inspired by the music of John & Yoko’, de Dave Mullins y Brad Booker

Mejor cortometraje de ficción – The Wonderful Story of Henry Sugar, de Wes Anderson.

Mejor diseño de maquillaje y peluquería – Nadia Stacey, Mark Coulier and Josh Weston, por Poor Things

Mejor banda sonora – Ludwig Göransson, por Oppenheimer

Mejor canción original – What was I made for?, de Billie Eilish y Finneas O’Connell

Mejor sonido – The zone of interest

Dia a Dia News

Compartir esta nota