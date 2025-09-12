Ordenan captura de 20 personas por vender casas con escrituras falsas

Día a Día News

ElSalvador—La Fiscalía General de la República (FGR), ordenó la captura de 20 personas involucradas en una red dedicada a apropiarse ilegalmente de inmuebles mediante escrituras falsas, que luego eran vendidas o hipotecadas a favor de terceros. Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para desarticular estructuras que cometen fraudes inmobiliarios en el país.

Con estas medidas se están resolviendo al menos 12 casos que afectan a 17 víctimas, entre propietarios legítimos y personas estafadas mediante transacciones fraudulentas. Entre las propiedades comprometidas se encuentran dos inmuebles ubicados en San Martín, San Salvador, valorados en $225,000, adquiridos en 2020 y transferidos de manera irregular sin el consentimiento de los propietarios legítimos.

Durante los allanamientos realizados por las autoridades se incautaron dispositivos electrónicos, sellos notariales y documentación contable, evidencias que fortalecen los procesos judiciales contra los involucrados.

Entre los capturados destacan: Evelyn Guadalupe Ardón Guevara, Yancy Patricia Marín Nerio, Carlos de Jesús Campos Zelaya, Edwin Efraín Avilés, Edwin Armando Rodríguez Zarco y Óscar Alexander Torres Ramírez.

A los miembros de esta estructura se les atribuyen delitos como falsedad documental agravada, falsedad ideológica, estafa agravada, y uso y tenencia de documentos falsos. La FGR reafirma con estas acciones su compromiso de garantizar justicia y proteger a los salvadoreños de redes dedicadas al fraude inmobiliario.

#CombateAlCrimen I La @FGR_SV reafirma su compromiso de garantizar justicia para las víctimas de las estructuras que se dedican a defraudar salvadoreños.



Algunos de los capturados son:

▶️Evelyn Guadalupe Ardón Guevara

▶️Yancy Patricia Marín Nerio

▶️Carlos de Jesús Campos Zelaya… pic.twitter.com/HpdIZQCgx3 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 12, 2025

